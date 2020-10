Трамп мог скрыть информацию о положительном тесте на коронавирус

По данным The Wall Street Journal, президент США получил положительные результаты экспресс-теста еще до дебатов с Байденом.

Президент США Дональд Трамп не сообщил журналистам о положительном результате своего первого экспресс-теста на коронавирус. Это утверждает со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal (WSJ) в своем материале, размещенном на сайте в воскресенье, 4 октября.

По информации издания, глава Белого дома был осведомлен о результатах уже вечером 1 октября, перед тем как появился на дебатах c кандидатом в президенты от Демократической партии Джозефом Байденом в эфире телеканала Fox News, однако подтвердил журналистам лишь диагноз своей помощницы Хоуп Хикс.

Breaking WSJ: Trump didn't disclose a positive result from a rapid COVID test on Thursday while awaiting the findings from a more thorough coronavirus screening, according to people familiar with the matter.https://t.co/WRbmZsD11Y