Трамп мог скрыть информацию о положительном тесте на коронавирус
Foto: AFP/Scanpix/LETA

По данным The Wall Street Journal, президент США получил положительные результаты экспресс-теста еще до дебатов с Байденом.

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Президент США Дональд Трамп не сообщил журналистам о положительном результате своего первого экспресс-теста на коронавирус. Это утверждает со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal (WSJ) в своем материале, размещенном на сайте в воскресенье, 4 октября.

По информации издания, глава Белого дома был осведомлен о результатах уже вечером 1 октября, перед тем как появился на дебатах c кандидатом в президенты от Демократической партии Джозефом Байденом в эфире телеканала Fox News, однако подтвердил журналистам лишь диагноз своей помощницы Хоуп Хикс.


"Я получу (данные. — Ред.) теста либо сегодня вечером, либо завтра утром", — сказал тогда Трамп, имея в виду итоги второго тестирования. Кроме того, по данным WSJ, он попросил одного из своих советников не распространяться о том, что он инфицирован. "Не говори никому", — передает газета слова, якобы сказанные президентом в беседе с помощником. Сам американский лидер эту информацию пока не прокомментировал.

"Многое узнал о Covid"

Трампа, у которого ранее был выявлен коронавирус, поместили в расположенный в штате Мэриленд, недалеко от Вашингтона, Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида (Walter Reed National Military Medical Center). Как утверждали в Белом доме в ночь на субботу, 3 октября, это было сделано в превентивных целях по рекомендации врачей. В воскресенье, 4 октября, глава Белого дома ненадолго покинул больницу. Он совершил короткую поездку на автомобиле, помахав сторонникам из окна машины. На записанном видео американский лидер говорит: "Я многое узнал о Covid. Это — моя школа, настоящая школа".

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Source

Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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