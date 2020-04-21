Трамп намерен приостановить иммиграцию в США из-за коронавируса

В своем "Твиттере" Трамп написал, что это решение он принял "в свете нападения со стороны невидимого врага" (так он ранее говорил о коронавирусе), а также исходя из "необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан".

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Его твит появился поздним вечером в понедельник. Трамп не сообщил, когда именно будет подписан такой указ и в течение какого срока будут действовать ограничения, он также не дал других подробностей своего решения.

Из-за пандемии коронавируса США разрешают въезд на свою территорию из Мексики и Канады только в случае крайней необходимости. Такие меры будут действовать по меньшей мере до середины мая.

Введены также существенные ограничения на въезд в США граждан европейских стран и Китая, но в страну по-прежнему могут приезжать обладатели временных рабочих виз, студенты и бизнесмены.

В понедельник власти США заявили, что еще по меньшей мере месяц будут высылать назад всех мигрантов, которых обнаружат на границе с Мексикой.

В США намного больше людей, заболевших Covid-19, чем в любой другой стране мира. По данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирус обнаружен у 786 600 американцев, при этом более 42 000 человек скончались.

Пандемия и введенные в связи с ней карантинные меры привели к резкому спаду американской экономики. В марте более 22 млн человек обратились к властям за пособием по безработице.