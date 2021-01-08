Трамп не будет присутствовать на инаугурации Байдена
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Действующий президент США Дональд Трамп написал в "Твиттере", что не собирается присутствовать на инаугурации Джо Байдена 20 января. Таким образом, Трамп прервет давнюю традицию. Присутствие на церемонии уходящего президента США считается знаком примирения после жесткой избирательной кампании.

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Дональд Трамп не намерен присутствовать на церемонии вступления в должность избранного главы Белого дома Джо Байдена. "Для всех, кто спрашивал: я не пойду на инаугурацию 20 января", написал он в пятницу, 8 января, в Twitter.

Тем самым Трамп может прервать долгую традицию, по которой президент США, покидающий этот пост, по возможности присутствует на инаугурации своего преемника, хотя юридически это не обязательно: Байден может принять присягу и в отсутствие предшественника.

Участие уходящего президента в торжественной церемонии инаугурации считается важным сигналом примирения особенно в условиях ожесточенной предвыборной кампании. По данным агентства Reuters, в Белом доме ходят слухи, что Трамп уедет из Вашингтона накануне мероприятия, 19 января.

Прошедшие 3 ноября президентские выборы республиканец Дональд Трамп проиграл с большим отрывом представителю Демократической партии Джо Байдену, однако на протяжении месяцев отказывался признать поражение, утверждая, что в ходе голосования были допущены массовые фальсификации. Только после того как Конгресс официально утвердил избрание Байдена президентом, Трамп заявил, что не будет препятствовать передаче власти.

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Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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президент США Джо Байден Дональд Трамп США
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