Трамп не смог предотвратить выход книги экс-советника по безопасности Болтона

Суд в Вашингтоне разрешил публикацию книги бывшего советника Трампа Джона Болтона, отклонив иск министерства юстиции.

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Книга бывшего советника президента США по безопасности Джона Болтона сможет, как и планировалось, появиться в продаже 23 июня. В субботу, 20 июня, федеральный суд округа Колумбия отклонил иск министерства юстиции США, требовавшего запретить выход книги "Кабинет, в котором это произошло", резко раскритикованной президентом Дональдом Трампом.

По мнению суда, администрация Трампа не предоставила доказательств, что запрет публикации книги необходим для того, чтобы предотвратить нанесение "непоправимого ущерба". Как указал судья Ройс Ламберт, книга Болтона уже напечатана и, по данным издательства, 200 тысяч ее экземпляров находятся в США, еще тысячи — в других странах. Кроме того, копии книги имеются в распоряжении СМИ.

Поэтому, по словам Ламберта, ущерб уже нанесен. Судья признал, что Болтон поставил под удар национальную безопасность США, и не исключил, что он может понести административную или уголовную ответственность.

Трамп не смог помешать публикации мемуаров Болтона

Глава Белого дома через министерство юстиции пытался помешать публикации 600-страничной книги Болтона. 16 июня ведомство подало в федеральный суд в Вашингтоне иск, в котором обвинило Болтона в "явном нарушении" условий его трудового договора. В частности, перед публикацией книги экс-сотрудник Белого дома не предоставил ее властям для изучения. Выход книги может "поставить под угрозу национальную безопасность", поскольку в издании содержится засекреченная информация, заявили в Минюсте.

По данным СМИ, в своих мемуарах Болтон утверждает, что на встрече за закрытыми дверями в июне 2019 года Дональд Трамп попросил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему переизбраться на пост президента США. Кроме того, экс-советник Трампа обвинил президента в том, что тот принимает решения во внешней политике, основываясь на интуиции и неосведомленности. В частности, по его словам, Трамп не знал, что Великобритания является ядерной державой, а также что Финляндия не входит в состав России.

После полутора лет работы с Трампом Джон Болтон был в сентябре 2019 года уволен с поста советника президента США по нацбезопасности из-за политических разногласий с главой Белого дома и некоторыми членами его администрации.