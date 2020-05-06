Трамп не спит из-за коронавируса, европейцам намекают на летний отдых

В США распускают группу по борьбе с коронавирусом, страны Балтии договорились о взаимном открытии границ, а европейские лидеры выражают осторожный оптимизм по поводу предстоящего отпускного сезона.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 3,6 млн, умерли, по последним данным, более 255 тысяч человек.

Главные мировые события, связанные с пандемией коронавируса, в обзоре Русской службы Би-би-си.

Трамп без маски

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что оперативная группа по борьбе с распространением коронавируса во главе с вице-президентом Майклом Пенсом прекратит работу в ближайшие недели. Ранее об этом сообщила газета New York Times.

США по-прежнему лидируют как по числу зараженных (более 1,2 млн), так и по смертности — вирус унес жизни более 70 тысяч человек. Суточная смертность превышает тысячу человек. Несмотря на это, власти постепенно снимают ограничения.

"Майк Пенс и вся группа проделали отличную работу, но сейчас мы рассматриваем немного другую форму, и эта форма — безопасность и открытость. Вероятно, для этих целей у нас будет другая группа", — сказал Трамп журналистам во время посещения фабрики по изготовлению защитных масок.

Трамп посещал завод компании Honeywell в Аризоне, спешно возведенный за месяц и производящий маски N95 для медицинских работников. Журналисты обратили внимание, что сам американский президент во время визита проигнорировал требование надеть маску.

Ранее в интервью телекомпании Эй-би-си Дональд Трамп признался, что не может спать по ночам, думая о ситуации с коронавирусом и жертвах пандемии.

"Я не могу уснуть и постояннно думаю об этом, — сказал он. — У нас есть враг, и мы должны его победить".

Летний отдых

В Европе продолжается ослабление карантинных мер, введенных в связи с коронавирусом.

Власти Латвии, Эстонии и Литвы в среду приняли решение открыть границы между странами с 15 мая. Въезд на их территорию для иностранцев по-прежнему закрыт.

Канцлер Германии Ангела Меркель, как ожидается, объявит о новых мерах ослабления карантина после встречи с главами 16 германских земель.

Как сообщают немецкие СМИ, предполагается, что власти земель смогут возобновить работу любых торговых точек при строгом соблюдении мер социального дистанцирования и правил гигиены.

Также планируется возобновить занятия в школах и проведение матчей Бундеслиги, но пока без зрителей.

Тем временем уполномоченный правительства Германии по туризму Томас Барайс не исключил, что граждане страны смогут провести летний отпуск в других европейских странах, несмотря на пандемию.

"Это касается прежде всего наших соседей — Австрии, Франции, Бельгии, Польши или Нидерландов. Это цели, до которых можно добраться на машине. Но я бы не списывал со счетов и другие европейские регионы, например, Балеарские или греческие острова", — сказал Барайс в интервью изданию Tagesspiegel.

По его словам, соответствующие переговоры с правительствами европейских стран уже ведутся, хотя неделю назад Ангела Меркель заявляла, что вопрос летних отпусков не стоит на повестке дня.

Похожий осторожный оптимизм высказывают и другие европейские политики. Министр по туризму Греции Харис Теокарис сказал в интервью Би-би-си, что власти страны планируют постепенно открывать границы для туристов, в первую очередь для автомобилистов, поскольку такие путешествия будут безопасными с точки зрения социального дистанцирования.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил надежду, что пандемию удастся взять под контроль, и итальянцы смогут отправиться на отдых за границу.

Спад экономики

Конте также сообщил, что власти страны работают над проектом пакета экономической помощи на сумму 55 млрд евро на восстановление экономики после пандемии коронавируса.

В документе, который будет принят к концу недели, будет, в частности, содержаться положение, которое позволит всем гражданам бесплатно отремонтировать здания, чтобы сделать их более устойчивыми к землетрясениям.

Экономика 27 стран Евросоюза переживает самый глубокий спад в истории и сократится на 7,4% по итогам года, хотя еще полгода назад ЕС рассчитывал на рост.

Представляя новый прогноз в среду, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони предупредил, что предсказывать что-то сейчас крайне сложно, и реальность может сильно отклониться от прогноза, причем в худшую сторону.

"Из-за пандемии экономическая активность в Евросоюзе почти в одночасье рухнула на треть. Мы надеемся, что она восстановится во втором полугодии, и в 2021 году экономика вырастет на 6,1%. Однако этого будет недостаточно, чтобы отыграть потери", — сказал он на пресс-конференции.

Прогноз Еврокомиссии совпадает с последними оценками Международного валютного фонда, который предрекает второй по размерам в мире экономике Европы более существенное падение, чем лидеру — США (-6%). Китай, замыкающий тройку сильнейших, и вовсе вырастет более чем на 1%.

Возобновление полетов

В среду исполнительный директор лондонского аэропорта Хитроу Джон Холланд-Кей сообщил, выступая в парламентском комитете по транспорту, что в Хитроу начали испытания масштабной системы измерения температуры пассажиров. Пока ее тестируют у выходов на посадку.

Холланд-Кей призвал правительство разработать общие стандарты для авиакомпаний в связи с пандемией коронавируса. "Если вы хотите перезапустить экономику Британии, вам нужно начать с перезапуска авиационной отрасли", — заявил он.

По мнению главы Хитроу, введение общих стандартов позволит авиакомпаниям быстрее возобновить полеты.

"Если нам скажут, что единственное решение, пока мы ждем разработки вакцины через 12-18 месяцев, — это социальное дистанцирование в аэропорту, мы можем потерять десятки тысяч рабочих мест. Мы не можем ждать так долго, чтобы снова начать полеты", — добавил он.

Хитроу до вспышки коронавируса был самым загруженным аэропортом Европы. В нем четыре действующих терминала и всего две взлетно-посадочные полосы, которые ежедневно обслуживали около 600 рейсов. Сейчас их количество снизилось примерно в десять раз.

Выступая в парламенте, глава Хитроу также призвал к дополнительной поддержке авиационного сектора со стороны властей. Холланд-Кей привел в пример опыт Франции, Германии и США — стран, которые оказали адресную помощь авиакомпаниям, принав, что они играют ключевую роль для экономики.

"Неясно, понимает ли правительство [Великобритании] стратегическую роль авиации для экономики", — сказал он.

Ранее британский миллиардер и основатель конгломерата Virgin Ричард Брэнсон попросил у властей Британии поддержки в виде кредитов на 500 млн фунтов для спасения авиакомпании Virgin Atlantic, 51% которой он владеет.

В залог кредита Брэнсон готов предоставить принадлежащий ему остров в Карибском море.