"Трамп ненастоящий!" Мифы и ложные слухи президентских выборов в США

В последние недели президентской кампании в США в социальных сетях появляется все больше ложных или вводящих в заблуждение слухов. Мы собрали и рассмотрели наиболее распространенные из них.

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"Мейл-ин"

Организаторы кампании Дональда Трампа неоднократно утверждали, что возросший из-за коронавируса масштаб голосования по почте, которое в Штатах называют "мейл-ин", создаст условия для массового мошенничества. Каких-либо доказательств при этом не предъявляется.

На самом деле, махинации с голосами в Америке случаются исключительно редко.

На прошлой неделе президент Трамп предположил, что ошибочная выдача 50 тысяч открепительных удостоверений для удаленного голосования в штате Огайо подтверждает, что предстоящие выборы будут объектом манипуляций.

Он сослался на этот случай во время заочных дебатов с Джо Байденом в четверг. Модератор вмешался, напомнив, что директор ФБР пока не видит широкомасштабного мошенничества с голосами.

Избирательная комиссия округа Франклин, штат Огайо, отвечая на президентский твит, признала инцидент серьезной ошибкой, но заверила, что комиссия является двухпартийной и выборы будут проведены честно. "Каждый голос будет посчитан", — заявили в комиссии.

Ошибка произошла из-за сбоя техники: отказал высокоскоростной сканер, и в результате часть из более чем 250 тысяч открепительных удостоверений, разосланных в округе, содержала неверные данные.

Окружной избирком заверил, что все избиратели, затронутые происшествием, получили правильные удостоверения, и приняты все меры, чтобы никто не смог проголосовать дважды.

"Бюллетени на помойке"

В сентябре несколько тысяч пользователей "Фейсбука" опубликовали фотоснимки почтовых конвертов для бюллетеней из Калифорнии, служащих, по их мнению, очередным доказательством готовящихся махинаций.

Администрация округа Сонома на своей официальной странице в том же "Фейсбуке" написала, что это фотографии пустых конвертов с выборов [в Сенат] в ноябре 2018 года, выброшенные в соответствии с законом.

Бюллетени для голосования по почте на президентских выборах этого года вообще еще не рассылались на тот момент, когда были сделаны фото.

Все исследования, проводившиеся как на федеральном уровне, так и на уровне отдельных штатов, показывают, что случаи жульничества при голосовании по почте весьма редки и нетипичны.

Так, ФБР сейчас разбирается с девятью бюллетенями, посланными военными и признанными недействительными в штате Пенсильвания.

"Нет никаких оснований для конспирологической версии, будто почтовое голосование ведет к массовым нарушениям", — говорит член федеральной избирательной комиссии Эллен Вайнтрауб.

Передергивания и подтасовки

Видео и тексты с демонизацией оппонентов, передергиваниями и преувеличениями — обычное дело для предвыборной борьбы, и нынешняя кампания не исключение.

Дональд Трамп-младший поместил в "Твиттере" видео с отрывком интервью Джо Байдена, в котором кандидат от демократов выражает словом "Бинго!" свое одобрение идее запретить продажу оружия.

Однако на самом деле Байдена спрашивали не об оружии вообще, а об автоматических винтовках.

Конкретно его позиция состоит в том, что продажа в частные руки этого особо опасного оружия должна быть запрещена, а тем, кто уже им владеет, надо предложить либо сдать его за денежную компенсацию, либо зарегистрировать.

Однако в комментарии к видео сын президента полностью опустил этот нюанс.

Демократы, в свою очередь, отредактировали отрывок из пресс-конференции Трампа таким образом, будто он призывал отобрать у граждан оружие, хотя речь шла о том, чтобы оно не попадало в руки потенциально опасных лиц.

На этой неделе предвыборный штаб Трампа выпустил видео, на котором главный эпидемиолог США Энтони Фаучи хвалит действия президента по борьбе с коронавирусом. На самом деле тот говорил о себе самом.

Широкое распространение получило утверждение, будто президент называл Covid-19 мистификацией. Соответствующая предвыборная реклама, размещенная в "Фейсбуке" неким "комитетом политических действий" набрала несколько сотен тысяч просмотров.

На самом деле, Дональду Трампу случалось делать ненаучные заявления по поводу коронавируса, но такого он не говорил. Слово "мистификация" относилось не к угрозе Covid-19, а к реакции демократов на принимаемые им меры.

Сторонники Трампа распространяли не соответствующие истине утверждения, будто во время первого раунда президентских теледебатов в ухе у Байдена был слуховой аппарат, и что в ходе интервью он пользуется телесуфлером.

"Двойники бин Ладена и Трампа"

Последнее время в "Твиттере" со скоростью лесного пожара распространяется утверждение со ссылкой на анонимного сотрудника ЦРУ, что в мае 2011 года в Пакистане якобы был убит не Усама бин Ладен, а его двойник, и что Джо Байден, занимавгий в то время пост вице-президента, приложил руку к сокрытию правды.

Дональд Трамп ретвитнул сообщение. В ответ на заданный во время заочных теледебатов в четверг вопрос, зачем он распространяет неподтвержденную информацию, президент ответил: "Пусть люди сами разберутся".

Бывший "морской котик" из подразделения, участвовавшего в ликвидации бин Ладена, в интервью Си-эн-эн назвал эту конспирологическую теорию пляской на могилах героев.

Трамп, в свою очередь, оказался жертвой конспирологии, когда после его заболевания Covid-19 в соцсетях начали писать, будто его заменяет двойник. Под заголовком "Настоящий Трамп не покидал больницу" были размещены его фото до и после госпитализации, призванные доказать, что это якобы два разных человека.

Хотя большинство восприняло это как шутку, некоторые интернет-пользователи, судя по комментариям, приняли все за чистую монету.

В истории известен единственный прецедент такого рода. Во время предвыборной кампании в Нигерии в 2018 году слух, будто действующий президент Мохаммаду Бухари умер и его заменил двойник, распространился так широко, что последний счел необходимым выступить со специальным заявлением: "Уверяю вас, я настоящий!"