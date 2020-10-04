Трамп обещает "снова сделать Америку великой" после выздоровления

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен быстро завершить лечение от COVID-19 и вернуться к полноценной работе. "Когда я приехал сюда, то чувствовал себя не очень хорошо. Теперь мне намного лучше", — сказал он в видеообращении, опубликованном в его Twitter. В настоящее время Трамп проходит лечение в военном госпитале имени Уолтера Рида, сообщает "Интерфакс".

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"Мне нужно вернуться, потому что нам по-прежнему нужно делать Америку снова великой. Мы многого добились в этом направлении, однако многое еще предстоит совершить", — сказал президент США.

Врачи много работают, чтобы Трамп поскорее поправился, уверен он. "Я думаю, что скоро вернусь", — добавил он, подчеркнув, что рассчитывает ударно завершить предвыборную кампанию.

Трамп также поблагодарил мировых лидеров за слова поддержки и вообще — всех, кто пожелал ему быстрого выздоровления. "Хотел вам сказать, что начинаю чувствовать себя хорошо… Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшую пару дней", — подытожил он. На видео Трамп сидит за столом в пиджаке, белой рубашке и без галстука. Видеоролик за короткое время набрал миллионы просмотров.

Несколько часов назад Белый дом сообщил о резком падении уровня кислорода в крови у Трампа. "Вчера утром мы действительно испытывали обеспокоенность по этому поводу. У него была высокая температура, а уровень кислорода в его крови резко снизился", — сообщил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз.

Сейчас температура тела Трампа пришла в норму, уровень сатурации стабилизировался.

Лечение президента США проводится противовирусным препаратом "Ремдесивир". Трамп также принял дозу экспериментальной сыворотки на основе антител, произведенную американской компанией Regeneron Pharmaceuticals. Ему ввели 8 граммов коктейля поликлональных антител, все прошло "без происшествий". Кроме того, Трамп принимает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и ежедневный аспирин.

По словам врача президента Шона Конли, президент утомлен, но пребывает в "хорошем настроении". Дополнительный кислород ему не требуется, он "очень хорошо поправляется".

Президент США пояснил, что ему предлагали провести курс лечения на карантине в Белом доме, однако такой вариант его не устроил, так как он считает более правильным более агрессивное и быстрое лечение, способное дать ему возможность побыстрее вернуться к делам.

Напомним, об обнаружении коронавируса у президента США стало известно 2 октября. 3 октября он был доставлен из Белого дома в военный госпиталь имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона Бетесде (штат Мэриленд), сообщила пресс-секретарь Белого дома Кайли Макэнани. Ему предоставлена отдельная палата, в которой он будет работать.