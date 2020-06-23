Трамп обвинил Обаму в государственной измене

В предверии осенних выборов президент США Дональд Трамп напомнил о слежке за своей рекламной кампанией со стороны подчиненных его предшественника Барака Обамы. Он заявил, что его разговоры прослушивались, и назвал государственной изменой действия Обамы, о чем заявил в интервью телеканалу CBN News, сообщает портал rbc.ru.

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"Это государственная измена. Смотрите, я уже давно сказал, что они шпионили за нашей кампанией. Они прослушивали <…> Как оказалось, я был прав", — отметил Трамп. Ранее президент неоднократно заявлял о слежке за своей предвыборной кампанией.

В 2017 году, сообщив о прослушке своих телефонов, он призвал конгресс США проверить, не злоупотребила ли полномочиями администрация Барака Обамы, которая якобы следила за ним таким образом. В 2018 году Трамп сообщил, что собирается поручить Министерству юстиции США проверить сведения об отправке в его штаб информатора ФБР, и проявил желание узнать узнать, поступали ли сотрудникам спецслужбы и министерства "просьбы или требования" о слежке от людей из администрации Обамы.

Трамп не раз критиковал стиль руководства своего предшественника, обвинял Обаму в "тупой" политике в отношении России, из-за которой отношения между странами упали до беспрецедентно низкого уровня. По мнению Трампа, российские военные также начали разработку гиперзвуковых ракет после того, как им стало известно, что подобные планы есть у администрации Обамы. Кроме того, бывшего президента США "перехитрили" в 2014 году, когда Крым вошел в состав России по итогам референдума, несмотря на то, что он мог остановить его присоединение "с помощью чего угодно", считает Трамп. По его мнению, Обама был "худшим президентом в истории США". Тот, в свою очередь, говорил, что его преемник пытается "нажиться на недовольстве" американцев.

Президентские выборы в США по праву должны пройти 3 ноября 2020 года. Единственным соперником Дональда Трампа от демократов станет бывший вице-президент 77-летний Джозеф Байден, который может взять вице-президентом жены экс-президента Обамы Мишель.

В то же время США на данный момент - лидер по числу зараженных коронавирусом в мире, что может помешать осуществлению голосования.