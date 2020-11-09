Трамп объявил об увольнении министра обороны США Марка Эспера
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент США Дональд Трамп уволил министра обороны Марка Эспера, объявив об этом в своем "Твиттере". Его место займет глава национального антитеррористического центра Кристофер Миллер, которого уже заметили в Пентагоне в понедельник вскоре после объявления об отставке его предшественника.

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Трамп по-прежнему не признает поражения на президентских выборах Джо Байдену, намереваясь оспорить итоги голосования в суде. До 20 января, когда должна состояться инаугурация Байдена, полноправным президентом, способным принимать государственные решения, останется Дональд Трамп.

Миллер, начинавший свою карьеру в спецназе, до назначения главой антитеррористического центра возглавлял совет национальной безопасности страны, куда его также определил Трамп.

Что испортило отношения Трампа и Эспера?
Во время недавних массовых выступлений на расовой почве Эспер высказался против использования военных для подавления беспорядков и пресечения мародерства.

Трамп грозил использовать армию против участников масштабных протестных акций, выражавших недовольство пристрастностью полиции в отношении афроамериканцев. Во многих местах подобные протесты выливались в беспорядки, сопровождавшиеся грабежами, поджогами и насилием.

В июне Эспер заявил, что в применении военных для разгона протестующих нет необходимости. Его слова, как сообщалось, вызвали негодование в Белом доме. Также он не соглашался с позицией президента по отношению к союзникам по Североатлантическому альянсу.

После этого пошли разговоры о грядущей отставке министра обороны. Объявляя о его увольнении, Трамп не сообщил о причинах этого решения.

За время своего президентства Дональд Трамп уволил немало своих подчиненных — чиновников и советников, зачастую объявляя о своих решениях в "Твиттере".

До Эспера министерство обороны возглавлял Джеймс Мэттис, который покинул свой пост в 2018 году из-за разногласий с президентом, в частности, в вопросе войны в Сирии.

В июне, в разгар протестов в США, Мэттис назвал Трампа первым президентом за всю его жизнь, который, по его мнению, пытается не объединить американцев, а разделить.

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