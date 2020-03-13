Трамп объявил в США режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Это решение позволит федеральному правительству задействовать средства на случай чрезвычайных ситуаций. Число случаев заражения коронавирусом в США достигло 1264.

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Президент США Дональд Трамп на фоне резкого распространения коронавирусной инфекции в стране объявил о введении в США чрезвычайного положения. Эта мера позволит федеральному правительству задействовать средства на случай чрезвычайных ситуаций. Введение режима ЧС позволит выделить на борьбу с коронавирусом 50 млрд долларов, заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме в пятницу, 13 марта.

По словам Трампа, уже на будущей неделе будет получено до полумиллиона дополнительных тестов на коронавирус.

Министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар получит чрезвычайные полномочия, позволяющие игнорировать федеральные предписания и законы, чтобы обеспечить врачам и больницам "гибкость" в лечении пациентов, сказал президент.

Трамп сделал это заявление на фоне продолжающихся переговоров с Конгрессом о пакете мер по борьбе с коронавирусом, однако о прорыве пока не сообщается, поскольку демократы в Палате представителей готовятся к голосованию по собственному законопроекту. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число случаев заражения коронавирусом в США достигло 1264.