Трамп отказался помиловать самого себя

Всего президент помиловал 73 человек, в том числе экс-советника по политическим и стратегическим вопросам Стивена Бэннона. В отношении еще 70 по его указу смягчили наказание.

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Действующий президент США Дональд Трамп, срок полномочий которого закончится 20 января, помиловал или смягчил наказание для 143 человек, сообщает пресс-служба Белого дома. Его самого в этом списке нет.

Ранее о том, что президент может помиловать самого себя, писала The New York Times. Источники газеты утверждали, что он обсуждал с помощниками юридические и политические последствия этого шага, так как считает, что его противники организуют его преследование после ухода с поста.

Помимо этого, передавала NYT, уходящий президент обсуждал возможность помилования своих детей, жены, зятя, а также личного адвоката Рудольфа Джулиани. Однако, как следует из сообщения Белого дома, в последние часы своей работы он этого делать не стал. Также в списке нет основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена.

В заявлении говорится, что помилованы 73 человека, в отношении еще 70 применена мера — смягчение наказания. В числе первых — бывший советник Трампа Стивен Бэннон, обвиняемый в мошенничестве. Как сообщал CNN, Трамп принял такое решение после долгих размышлений.

Бэннон возглавлял избирательную кампанию Трампа в 2016 году, сменив Пола Манафорта. После победы на выборах он был советником президента по политическим и стратегическим вопросам, входил в Совет национальной безопасности. В 2017 году Бэннон был отправлен в отставку. В августе 2020-го его арестовали по подозрению в участии в сговоре с целью хищения средств, собранных со сторонников строительства стены на границе с Мексикой. Тогда сообщалось, что Бэннону грозит до 20 лет лишения свободы.

Помилование получил и политтехнолог Пол Эриксон, работавший на Республиканскую партию. В феврале 2019 года его обвинили в мошенничестве и отмывании денег. В заключении прокуратуры говорилось, что Эриксон в течение нескольких лет обманывал инвесторов, которые предоставляли средства для его компаний Compass Care и Investing with Dignity. СМИ, в том числе Washington Post, писали, что он состоял в "романтических отношениях" с россиянкой Марией Бутиной, обвиненной по делу о заговоре против США и работе в качестве "агента Кремля". После отбытия части срока и депортации она вернулась в Россию в октябре 2019 года.

Также помилованы экс-инженер Uber Энтони Левандовски, которого власти США обвинили в краже технологий у Google, хип-хоп исполнитель Лил Уэйн, признавший вину в незаконном хранении оружия, и рэпер Кодак Блэк, который сознался в приобретении нескольких видов оружия незаконным способом.

В конце декабря президент помиловал более 40 человек. В их числе — экс-сотрудник предвыборного штаба Трампа Джордж Пападопулос и зять совладельца Альфа-банка Германа Хана, голландский юрист Алекс ван дер Цван, которых обвиняли в даче ложных показаний в рамках расследования о "российском вмешательстве" в выборы в 2016 году. Также помилование получили Манафорт и бывший советник Трампа Роджер Стоун.

Трамп заявлял о том, что имеет право на самопомилование, в июле 2017 года. Так он комментировал сообщения СМИ о его связях с Россией. Год спустя он сообщил, что юристы подтвердили наличие у него такого права.