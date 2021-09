Трамп подал в суд на собственную племянницу

Бывший президент США Дональд Трамп подал в суд на свою племянницу Мэри Трамп и газету The New York Times из-за статьи 2018 года, в которой опубликовали информацию о финансовом благосостоянии его семьи. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В иске, поданном в суд штата Нью-Йорк, политик обвинил родственницу в нарушении соглашения об урегулировании претензий 2001 года путем разглашения сведений из налоговых документов, касающихся наследства отца Трампа. По его мнению, она пошла на этот шаг из желания отомстить и изменить политическую повестку. По информации агентства, в ходе наследственных разбирательств в руки в Мэри Трамп попали более 40 тысяч страниц финансовых и юридических бумаг с конфиденциальной информацией.

При этом The New York Times и журналисты газеты Сюзанна Крейг, Дэвид Барстоу и Рассел Бюттнер обвиняются в давлении на племянницу Трампа с целью получения информации для собственной выгоды. В иске подчеркнуто, что репортеры знали о запрете на разглашение указанных данных. Бывший государственный лидер потребовал от обвиняемых компенсацию в размере 100 миллионов долларов.