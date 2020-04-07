Трамп подписал указ о праве США на ресурсы Луны. В России заговорили о захвате других планет

Президент США Дональд Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны и других небесных тел, сообщила пресс-служба Белого дома. В России главу Белого дома обвинили в попытке захвата других планет.

В указе отмечается, что у американцев должно быть право вести коммерческое исследование космического пространства, а также добывать и использовать ресурсы. Политика США, подчеркивается в указе, должна стимулировать коммерческое освоение космоса.

"Космос как юридически, так и физически является уникальным пространством для человеческой деятельности, и США не рассматривают его как всеобщее достояние", — говорится в указе.

Как отмечает ТАСС, в документе подчеркивается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года.

Согласно этой резолюции, исследование и использование Луны является достоянием всего человечества и осуществляется на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития.

Замглавы "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев назвал указ президента США попыткой экспроприации космического пространства. По его мнению, речь идет об "агрессивных планах по фактическому захвату территорий других планет", которые "едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество", передает "Эхо Москвы".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя указ, заявил, что действия США требуют юридической оценки, но в любом случае "попытки приватизации космоса неприемлемы". При этом Песков подчеркнул, что пока рано расценивать упомянутый указ как попытку такой "приватизации".