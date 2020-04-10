Трамп полагает, что США достигли пика эпидемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп на фоне ежедневного роста количества смертей от коронавируса SARS-CoV-2 заявил, что пик эпидемии уже пройдет и начинается ее спад. "Я практически уверен, что мы находимся на вершине холма. И теперь мы начинаем спуск. В некоторых случаях этот процесс уже начался", — заявил он вечером в четверг, 9 апреля, в Белом доме.

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Трамп выразил уверенность в том, что от коронавируса умрет меньше людей, чем предполагалось. Президент сказал, что смертность может составить ниже прогноза в 100 тысяч человек, отметив, в то же время, что это "ужасающие цифры".

Вице-президент США Майк Пенс, со своей стороны, уточнил, что регионы, особенно сильно пострадавшие от коронавируса, такие как Нью-Йорк, Луизиана и Детройт, близки к пику эпидемии. "Есть признаки прогресса. И надежда становится видимой", — сказал он.

"Душераздирающая неделя"



Пенс назвал текущую неделю "душераздирающей" на фоне сводок о росте числа умерших. "Это не числа, это жизни", — подчеркнул он. Директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи также назвал нынешнюю неделю крайне тяжелой, поскольку с каждым днем устанавливаются все новые рекорды по количеству смертей.

В то же время он отметил, что число госпитализируемых снижается, что, по его словам, говорит о движении в правильном направлении. При этом Фаучи предостерег от поспешного возвращения к нормальной жизни. "Ограничение социальных контактов и карантин демонстрируют свою эффективность, и сейчас не время проявлять чрезмерную поспешность. В конечном счете, сам вирус решит, когда возвращаться к нормальному ведению дел", — резюмировал Фаучи.

По данным международной группы волонтеров Worldometer, в США инфицировано уже более 475 тысяч человек, от последствий заражения скончались 17055 человек. В последние дни жертвами коронавируса в США ежедневно становились около двух тысяч человек.