Трамп пообещал американцам бесплатный препарат от COVID-19 "как у президента"

Президент США Дональд Трамп записал видеообращение, в котором пообещал, что американцы смогут бесплатно получить препараты от коронавируса, которыми лечили его самого. Видео опубликовано на странице Трампа в "Твиттере", сообщает портал телеканала "Дождь".

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По словам Трампа, ему стало лучше "сразу" после того, как ему ввели экспериментальный препарат Regeneron. Президент отметил, что применение этого препарата сыграло ключевую роль в его выздоровлении.

"Я хочу, чтобы у каждого было такое же лечение, как у вашего президента. Потому что я чувствую себя прекрасно, идеально. Это было благословение от Бога <…> Я хочу, чтобы вы получили то же самое, что было у меня, и я сделаю это бесплатным, вам не придется за это платить", — заявил Трамп.

Президент отметил, что обеспечение этим препаратом медицинские учреждения "намного важнее", чем разработка вакцины от Covid-19.

Трамп также заявил, что Китай "заплатит высокую цену за то, что он сделал с этой страной" и со всем миром.

О заболевании Трампа и его жены Мелании стало известно 2 октября. Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщал, что у Трампа повысилась температура и сильно понизился уровень кислорода в крови. Президент проходил лечение в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера.

Главу государства выписали вечером 5 октября, после этого он отправился в Белый дом. Врач Трампа Шон Конли рассказывал, что президенту вводили лекарство фирмы Regeneron, а также стероидный препарат дексаметазон. На лечение Трампа потратили более 100 тысяч долларов, пишет The New York Times.

Газета уточняет, что расходы на лечение президента покрывает правительство. Сообщается, что что большую часть расходов составляют не пребывание в госпитале, а услуги, оказываемые за его пределами, такие как полеты на вертолете и тестирование на вирус. По данным газеты, компания Regeneron получила из бюджета более 500 млн долларов на разработку и производство экспериментального препарата от коронавируса.