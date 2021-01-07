Трамп пообещал мирную передачу власти Байдену

Действующий президент США Дональд Трамп согласился на мирную передачу власти новому главе государства Джо Байдену. Передача власти новому президенту страны Джо Байдену пройдет 20 января и будет мирной, сообщил в Twitter Дэн Скавино, помощник Трампа, отвечающий за коммуникацию в социальных сетях.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Скавино подчеркнул, что Трамп пообещал упорядоченный переход власти к демократу Джо Байдену, хоть и не согласен с исходом выборов и продолжает считать себя победителем.

"Хотя я совершенно не согласен с результатами выборов и мое мнение подкреплено фактами, процесс передачи власти 20 января будет проходить в рамках Конституции", — говорится в заявлении Трампа.

Ранее конгресс официально утвердил в качестве победителя выборов президента США демократа Джо Байдена. Процесс проходил на фоне массовых беспорядков. Сторонники Трампа попытались силой ворваться в здание Конгресса и остановить подсчет голосов. В результате столкновений погибли четыре человека.

После беспорядков в столице США Трамп на 12 часов потерял доступ к своему "Твиттеру" — его заблокировали из-за сообщений о несогласии с итогом выборов, после которых сторонники Трампа пошли на штурм зала заседаний сената. Чуть позже администрация Facebook заблокировала любую активность в аккаунте Трампа в этой соцсети и в Instagram на сутки.