Трамп пообещал мирную передачу власти Байдену
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Действующий президент США Дональд Трамп согласился на мирную передачу власти новому главе государства Джо Байдену. Передача власти новому президенту страны Джо Байдену пройдет 20 января и будет мирной, сообщил в Twitter Дэн Скавино, помощник Трампа, отвечающий за коммуникацию в социальных сетях.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Скавино подчеркнул, что Трамп пообещал упорядоченный переход власти к демократу Джо Байдену, хоть и не согласен с исходом выборов и продолжает считать себя победителем.

"Хотя я совершенно не согласен с результатами выборов и мое мнение подкреплено фактами, процесс передачи власти 20 января будет проходить в рамках Конституции", — говорится в заявлении Трампа.

Ранее конгресс официально утвердил в качестве победителя выборов президента США демократа Джо Байдена. Процесс проходил на фоне массовых беспорядков. Сторонники Трампа попытались силой ворваться в здание Конгресса и остановить подсчет голосов. В результате столкновений погибли четыре человека.

После беспорядков в столице США Трамп на 12 часов потерял доступ к своему "Твиттеру" — его заблокировали из-за сообщений о несогласии с итогом выборов, после которых сторонники Трампа пошли на штурм зала заседаний сената. Чуть позже администрация Facebook заблокировала любую активность в аккаунте Трампа в этой соцсети и в Instagram на сутки.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

57

Source

rus.DELFI.lv

Tags

президент США Белый дом Джо Байден Дональд Трамп США
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
"Я горда и счастлива быть в ИТ-отрасли": история Елены о карьерных перипетиях
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии