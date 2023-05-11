Трамп пообещал прекратить войну в Украине за 24 часа, если снова будет президентом

Экс-президент США Дональд Трамп собирается снова избираться. Выступая в программе Town Hall на телеканале CNN он заявил, что помилует своих сторонников, осужденных за штурм Капитолия, и прекратит войну в Украине за 24 часа.

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После штурма Капитолия в 2021 году власти США года предъявили обвинения более тысяче человек. Самый длительный срок получил американец Питер Шварц, которого приговорили к 14 годам тюрьмы за нападение на полицейского. Трамп заявил, что не сможет помиловать "всех до единого", но, по его словам, "это будет большая часть из них".

Комментируя российское вторжение в Украину, он отказался выбирать сторону. "Я не думаю о победе или поражении. Я думаю о том, как все уладить", — сказал он, добавив, что если бы он оставался президентом, войны не было, а сейчас он готов закончить войну за 24 часа. Путин, по его мнению, совершил огромную ошибку, начав вторжение — при этом Трамп назвал Путина "умным парнем".