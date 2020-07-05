Трамп пообещал США победу над радикалами вслед за коммунистами

США одержат победу над радикалами, которые организуют беспорядки в стране, как ранее победили других врагов. Об этом заявил президент Дональд Трамп, выступая в Белом доме с речью по случаю Дня независимости.

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"Мы не позволим озлобленной толпе сносить наши статуи, стирать нашу историю, промывать мозги нашим детям или попирать наши свободы", — приводит слова Трампа New York Times. По словам американского лидера, протестующие "не заинтересованы в справедливости".

Трамп в своей речи упомянул "американских героев", которые, по его словам, победили нацистов, свергли фашистов и коммунистов, отстаивали американские принципы, а также "преследовали террористов до самого края земли" (цитата по The Hill).

Сейчас, заявил президент, Соединенные Штаты в процессе разгрома левых радикалов, марксистов, анархистов, агитаторов, мародеров и "людей, которые во многих случаях не имеют ни малейшего представления о том, что они делают".

Накануне, выступая у мемориала на горе Рашмор в штате Южная Дакота, Трамп заявил, что США стали "свидетелем беспощадной кампании по уничтожению истории, стиранию ценностей и клевете национальных героев". По мнению президента, таким образом сторонники "левого фашизма" хотят "низвергнуть американскую революцию" и "покончить с Америкой".

В конце мая в США, а затем и в других странах начались массовые протесты под лозунгом Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), которые развернулись после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими в Миннеаполисе. В ряде городов акции переросли в беспорядки, их участники повредили памятники исторических личностей, которых они считают причастными к пропаганде рабства и расизма. В частности, от рук вандалов пострадали несколько монументов Христофору Колумбу в разных штатах.

После этого Трамп разрешил арестовывать за разрушение памятников и любые другие акты вандализма. Он также подписал указ, который предусматривает "длительные тюремные сроки" для вандалов.