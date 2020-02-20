Трамп предлагал Ассанжу помилование в обмен на сделку по России

Основатель WikiLeaks должен был заявить о непричастности России к кибератаке на сервера Демпартии США, чтобы президент Трамп помиловал его, утверждает адвокат Джулиана Ассанжа.

Президент США Дональд Трамп предлагал помилование основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу, если тот заявит, что Россия не причастна к взлому серверов Демократической партии США. Об этом сообщили в среду, 19 февраля, британские СМИ со ссылкой на выступление адвоката Ассанжа Дженнифер Робинсон в суде.

По словам Робинсон, предложение было передано разоблачителю в августе 2017 года республиканцем Даной Рорабахером — тогдашним членом Палаты представителей Конгресса США. Американский политик сообщил разоблачителю, что действует "по поручению президента" и предложил помилование или "иной выход", утверждает адвокат.

Сам экс-конгрессмен отверг приписываемую ему роль посредника. Ни глава Белого дома, ни связанные с ним лица не поручали политику встретиться с разоблачителем, говорится в заявлении на сайте Рорабахера.

"Я никогда не разговаривал с президентом Трампом о Джулиане Ассанже", — подчеркнул бывший конгрессмен. Он отметил, что беседовал с основателем WikiLeaks по собственной инициативе и сообщил Ассанжу, что попросит Трампа помиловать его, если разоблачитель укажет, кто именно передал ему электронные письма демократов.

Кибератака на сервера Демпартии привела к утечке тысяч писем

В 2016 году хакеры взломали сервера Национального комитета Демократической партии США. Вскоре портал WikiLeaks опубликовал около 20 тысяч электронных писем, написанных или полученных чиновниками комитета. Спецслужбы Соединенных Штатов считают, что кибератаку провели хакеры из России.

Реакция Белого дома

В свою очередь, в Белом доме назвали приписываемое Трампу поручение "полной выдумкой и совершенной ложью". Президент "едва знает" Рорабахера и никогда не говорил с ним на эту тему, подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в интервью американскому телеканалу CNBC.

Арест в посольстве Эквадора в Лондоне

В 2012 году Джулиан Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста по европейскому ордеру, выданному Швецией на основании возбужденного дела об изнасиловании. В частности, основатель WikiLeaks считал, что Швеция может экстрадировать его в США, где разоблачителя хотят судить за публикацию сотен тысяч секретных военных документов об операциях США в Ираке и Афганистане. Позднее шведские органы юстиции прекратили предварительное расследование в отношении создателя WikiLeaks.

Полиция Великобритании в апреле 2019 года арестовала Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора. Полицейские предъявили ордер, выданный в июне 2012 года за неявку разоблачителя на судебное заседание по повестке. Южноамериканское государство лишило основателя WikiLeaks убежища, ссылаясь на нарушение международных конвенций. Суд в Лондоне в мае приговорил его к 50 неделям лишения свободы.