Трамп предостерег Россию, Сирию и Иран от убийств мирных жителей Идлиба

Президент США Дональд Трамп предостерег Россию, Турцию и Иран от дальнейших расправ над мирным населением сирийской провинции Идлиб. Эти страны "убивают тысячи невинных" людей, написал Трамп в своем микроблоге Twitter в четверг, 26 декабря. "Турция усердно работает над прекращением этой резни", - добавил он.

ООН тоже обратила внимание на ситуацию в Идлибе, пишет Deutsche Welle. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш 24 декабря призвал немедленно прекратить огонь в регионе. Он предупредил об угрозе гуманитарной катастрофы на северо-западе Сирии и о новой волне беженцев, направляющихся в Турцию. ООН призвала все стороны конфликта обеспечить защиту мирного населения и разрешить беспрепятственный доступ гуманитарных организаций для помощи нуждающимся.

Школы и больницы под авиаударами

С конца апреля российские военно-воздушные силы и сирийские правительственные силы совершили авианалеты на сирийские провинции Идлиб и Хама. Дамаск утверждает, что целью этих атак является уничтожение объектов джихадистов. В результате налетов пострадали школы и медицинские учреждения, сотни мирных жителей погибли, утверждают активисты.

Идлиб, где проживают около 3 млн сирийцев, является последним бастионом противников президента Башара Асада. Регион контролирует коалиция исламистских группировок "Тахрир аш-Шам" с одной стороны, и светские вооруженные группировки из "Национального фронта за освобождение", поддерживаемые Турцией, - с другой. Свыше 400 тысяч человек покинули Идлиб, спасаясь от боевых действий, отмечают в ООН.

Многолетний конфликт

Военный конфликт между режимом Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 млн сирийцев были вынуждены покинуть страну.