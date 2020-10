Трамп приказал рассекретить документы о предполагаемом вмешательстве России в выборы

Президент США Дональд Трамп поручил открыть доступ к материалам, связанным с предполагаемым вмешательством России в американские выборы в 2016 году. Глава Белого дома назвал историю с предполагаемым российским вмешательством в выборы президента США "величайшим политическим преступлением в американской истории".

"Я поручил полностью рассекретить все документы, относящиеся к величайшему политическому преступлению в американской истории — российскому вмешательству (в выборы. — Ред.). Так же, как и к скандалу с письмами Хиллари Клинтон. Никаких исправлений!" — написал Трамп в своем Twitter.

При этом он опубликовал твит американского консервативного писателя и сторонника теорий заговора Пола Сперри, назвавшего обвинения Трампа в сговоре с Россией "грязным политическим трюком". Трамп также добавил, что "давно рассекретил документы", связанные с предполагаемым российским вмешательством. "К сожалению для нашей страны, люди действовали очень медленно", — написал он.

I have fully authorized the total Declassification of any & all documents pertaining to the single greatest political CRIME in American History, the Russia Hoax. Likewise, the Hillary Clinton Email Scandal. No redactions! https://t.co/GgnHh9GOiq