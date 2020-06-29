Трамп привел выводы разведки о "сговоре" России с талибами против США

Разведслужбы США признали недостоверными данные о том, что российская сторона предлагала боевикам "Талибана" награду за убийство американских военнослужащих в Афганистане. Об этом в своем Twitter написал президент Дональд Трамп, пишет РБК.

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"Разведка только что передала мне, что они не нашли эту информацию достоверной, и поэтому не сообщили ее мне или вице-президенту [Майку Пенсу], — заявил Трамп.

Он добавил, что материал газеты New York Times, в котором говорилось о связях России с талибами, может быть "очередной сфабрикованной мистификацией" по теме России, цель которой — "выставить республиканцев в плохом свете".

Так Трамп ответил на заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма о том, что конгресс обязан разобраться в сути обвинений в отношении России. "Я ожидаю, что администрация Трампа серьезно отнесется к таким утверждениям и немедленно сообщит конгрессу о том, достоверны ли эти сообщения", — написал Грэм 27 июня.

Статья NYT была опубликована за день до этого. В ней утверждалось, что сведения о вознаграждении, которое подразделение российской военной разведки предлагало боевикам за убийство военных США и других стран, входящих в коалицию в Афганистане, были получены от пленных экстремистов. При этом газета не привела детали российских операций.