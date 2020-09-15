Трамп признался, что собирался "ликвидировать" президента Сирии Башара Асада

Президент США Дональд Трамп заявил, что несколько лет назад выступал за то, чтобы организовать операцию по устранению президента Сирии Башара Асада, однако в итоге отказался от этой задумки, передает "Интерфакс".

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"Я думал, что лучше его ликвидировать. Мы были готовы. Однако Мэтттис (Джеймс Мэттис, возглавлявший Пентагон на момент обсуждения плана. - Прим. "Интерфакса") был против. Мэттис - крайне переоцененный генерал", - сказал Трамп в интервью Fox News во вторник.

План по устранению президента Асада разрабатывался в 2017 году. Трамп отметил, что в итоге не сожалеет о том, что он не был реализован, учитывая, что гарантий успеха плана не было.

Журналист Боб Вудворд сообщил в своей книге "Страх", вышедшей в 2018 году, что Трамп обдумывал ликвидацию Асада после химатаки в апреле 2017 года, от которой пострадали мирные жители Сирии, пишет The Hill. В осуществлении этой атаки подозревали силовиков Асада.

В сентябре 2018 года Трамп публично заверял, что эти сообщения об американских планах по устранению Асада не соответствуют действительности. "Это никогда даже не обсуждалось", - сказал президент и добавил, что такие сведения не должны были попасть в книгу.

Министр обороны США Джеймс Мэттис ушел в отставку в конце 2018 года. В тот момент у него возникли разногласия с Трампом, который объявил о своем решении вывести американские войска из Сирии. Позднее президент передумал, однако он по сей день испытывает неприязнь к Мэттису и не скрывает ее.

"Для меня он был ужасным генералом. Он был плохим руководителем", - подчеркнул Трамп. По его словам, Мэттис не справлялся с работой по борьбе с исламскими террористами в Сирии и Ираке.

Ведущий Fox News Брайан Килмид возразил Трампу и назвал Мэттиса великим американцем, который честно служил своей стране. "Я не говорю, что он хороший американец или плохой американец. Я просто говорю, что он не выполнил свою работу", - заключил Дональд Трамп.