Трамп призвал изменить стратегию борьбы с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп призвал к изменениям в стратегии борьбы с пандемией коронавируса. Он заявил, что США теперь "понимают" коронавирус, и попросил сконцентрироваться на людях в группе риска.

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Трамп заявил, что в настоящее время необходимо обеспечить защиту "группам риска", к которым относятся пожилые люди и сотрудники домов престарелых. Молодые и здоровые американцы, по словам президента, могут возвращаться к работе.

"Лучшая стратегия, чтобы гарантировать, что здоровье нашего народа улучшается, это сконцентрировать наши ресурсы на защите населения в группе высокого риска, как пожилые и находящиеся в домах престарелых, — сказал он журналистам в пятницу.

Президент добавил, что в ближайшее время он намерен полностью снять ограничения по всей стране. Ранее он отмечал, что решение о снятии введенных из-за коронавируса ограничений будут принимать губернаторы, поскольку ситуация в каждом штате разная.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции Covid-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 млн случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.

США занимают первое место в мире по числу заражений коронавирусной инфекцией Covid-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в стране зафиксировали более 1,88 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли 108 496 человек, выздоровели 485 002.

В настоящее время США начинают постепенно выходить из карантина — в городах открываются салоны красоты, фитнес-клубы, кафе, бары рестораны, магазины и торговые центры. Жителям Нью-Йорка, который в марте считался эпицентром заболеваемости, уже разрешили загорать на пляжах, гулять и собираться небольшими компаниями до шести человек.