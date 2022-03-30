Трамп призвал Путина предоставить компромат на сына Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп призвал президента России Владимира Путина обнародовать документы, компрометирующие сына действующего президента США Джо Байдена — Хантера. В интервью, показанном во вторник, 29 марта, по телеканалу Real America's Voice, Трамп утверждал, что супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина якобы заплатила Хантеру Байдену 3,5 млн долларов.

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"Я думаю, у Путина есть ответ. Я думаю, ему следует дать его", — сказал бывший президент США. Дональд Трамп уже давно утверждает, что Хантер Байден якобы получил деньги от Батуриной, но не представил никаких доказательств. Байден отрицает получение денег от супруги Лужкова.

Работа на украинскую компанию Burisma

Палата представителей Конгресса США в 2019 году начала процедуру импичмента против Трампа, поскольку тот пытался заставить президента Украины Владимира Зеленского предоставить ему предположительно компрометирующую информацию на Хантера Байдена. Хантер работал на украинскую газовую компанию Burisma в то время, когда его отец Джо Байден занимал пост вице-президента США.

Трамп утверждал, что Байден якобы добился отставки генпрокурора Украины, чтобы защитить Burisma от расследования по делу о коррупции. Попытка импичмента Трампа завершилась неудачно из-за оппозиции в Сенате.

Агентство AFP отмечает, что Трамп обращается к Путину за содействием в то время, когда Джо Байден объявил российского президента "военным преступником" из-за нападения на Украину. Байден недавно также заявил, что Путин "не может оставаться у власти", что еще более обострило отношения между Россией и США.