Трамп продолжает бороться за сохранение власти
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Демократам не удастся захватить Белый дом, заявил президент США в Джорджии. Второй тур выборов в этом штате определит расстановку сил в Сенате США. Дональд Трамп призвал голосовать за республиканцев.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Действующий президент США Дональд Трамп не устает озвучивать свое желание остаться на посту главы государства на второй срок, несмотря на голосование Коллегии выборщиков, подтвердившее победу Джозефа Байдена. Демократам "не удастся захватить Белый дом, мы будем сражаться как дьяволы", заявил Трамп на мероприятии в городе Долтон в штате Джорджия в понедельник, 4 января. Нынешний глава Белого дома в своей 83-минутной речи повторил уже известные и неподтвержденные обвинения в адрес демократов.

В Джорджии 6 января пройдет второй тур выборов, определяющий расстановку сил в Сенате Соединенных Штатов. На кону стоят два сенатских мандата. Трамп поддержал соратников по Республиканской партии Дэвида Пердью и Келли Леффлер. Президент назвал их соперников, демократов Джона Оссоффа и Рафаэля Уорнока, "экстремистами, способными разрушить все, что дорого патриотам Джорджии".

Трамп пытался оспорить итоги голосования в судах

Избирательная кампания в США, проходившая в разгар пандемии, выдалась крайне напряженной. После сообщений ведущих СМИ страны о том, что демократ Байден на выборах 3 ноября заручился достаточным количеством голосов Коллегии выборщиков для победы, действующий глава Белого дома отказался соглашаться с итогами голосования и несколько недель пытался оспорить их в судах.

Трамп утверждал, что демократы украли у него победу, однако не смог подкрепить свои заявления убедительными доказательствами. В конце ноября он поддержал решение Управления по общим вопросам администрации США начать процедуру передачи президентской власти в стране.

Церемония инаугурации 46-го президента Соединенных Штатов должна состояться 20 января.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

8

Source

Deutsche Welle

Tags

президент США Белый дом Дональд Трамп Сенат США
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране