Трамп распорядился начать вывод Нацгвардии из Вашингтона

По словам американского президента, военнослужащие могут быть вновь оперативно переброшены в столицу, "если понадобится".

Американский президент Дональд Трамп распорядился, чтобы Национальная гвардия США начала вывод военнослужащих из Вашингтона, находившихся там из-за протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Соответствующую запись глава американской администрации разместил в воскресенье, 7 июня, в Twitter.

"Я только что отдал приказ нашей Нацгвардии начать процесс вывода (военных. — Ред.) из Вашингтона — теперь, когда ситуация полностью находится под контролем", — указал глава Белого дома.

Решение принято почти через неделю после того, как Нацгвардия оказалась задействована в мегаполисе. При этом Трамп добавил, что военнослужащие могут быть вновь оперативно переброшены в столицу, "если понадобится".

По словам американского лидера, минувшей ночью в городе было зафиксировано "гораздо меньше протестующих, чем ожидалось".

Между тем мэр Вашингтона (округ Колумбия) Мюриел Баузер ранее уже требовала от Трампа вывода сил Нацгвардии, отмечая, что инциденты, связанные с погромами и грабежами, прекратились.

В субботу, 6 июня, в столице состоялась едва не самая массовая демонстрация против расовой дискриминации. В ней, по данным СМИ, приняли участие около 10 тысяч человек. В то же время, по свидетельству очевидцев, акция проходила в спокойной обстановке.

Джордж Флойд скончался 25 мая в Миннеаполисе после того, как полицейский Дерек Шовин на протяжении около девяти минут душил его коленом при задержании. Полицейский арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, позднее его переквалифицировали на более тяжкую степень — с третьей на вторую. Трем остальным полицейским, участвовавшим в задержании, прокуратура Миннесоты предъявила обвинения в пособничестве убийству.

Трагедия вызвала волну протестов по всей стране против расизма и полицейского насилия, демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах США был введен комендантский час.