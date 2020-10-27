Трамп разочарован срывом перемирия между Арменией и Азербайджаном

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован срывом перемирия между Арменией и Азербайджаном, пишет Reuters.

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До этого госсекретарь США созвонился с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана.

25 октября Армения и Азербайджан при посредничестве США договорились о гуманитарном перемирии в нагорнокарабахском регионе.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.