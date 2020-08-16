Трамп решил провести личную встречу с Путиным перед выборами президента США

Президент США Дональд Трамп хочет провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным до президентских выборов в ноябре, сообщает The Bell со ссылкой на NBC. Один из вариантов — в сентябре в Нью-Йорке.

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По словам четырех источников NBC, Трамп сообщил своим помощникам о желании встретиться с Путиным до выборов, которые пройдут 3 ноября. Администрация рассматривала разные варианты места и времени встречи, в том числе — в сентябре в Нью-Йорке, говорят источники телеканала.

Темой встречи будет ядерное сдерживание: два лидера на ней могут объявить о прогрессе в переговорах о новом соглашении о контроле над ядерным оружием, сказали NBC три источника. Они могут подписать документ, открывающий дорогу переговорам о продлении договора СНВ-3, который истекает в 2021 году.

По словам собеседников NBC, Трамп рассматривает встречу как возможность продемонстрировать свою состоятельность как президента и способность достигать солжных договоренностей. "Он хочет показать, что умеет заключать сделки", — сказал один из них.

Представитель Белого дома не стал комментировать встречу с Путиным, но подтвердил, что команда Трампа планирует несколько встреч с мировыми лидерами в недели перед выборами.

В пятницу Госдеп США объявил, что спецпосланник президента по контролю за вооружениями Маршалл Биллингсли встретится в понедельник в Вене с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе очередного раунда переговоров о соглашении о контроле над ядерным оружием.