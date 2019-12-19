Трамп, санкции и Ленин. Путин дал традиционную большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин в четверг, 19 декабря, провел ежегодную большую пресс-конференцию, в ходе которой ответил журналистам на актуальные вопросы.
Путин провел большую пресс-конференцию уже в 15-й раз. В этом году на мероприятии был установлен рекорд по числу аккредитованных сотрудников СМИ — на пресс-конференцию пришли 1895 журналистов.
Впервые Путин начал пресс-конференцию без отчета. Президент опоздал на встречу на семь минут и пообещал "показать, что и как происходит в стране". Журналистам сразу предложили задавать вопросы.
В этом году встреча Путина с журналистами продолжалась более четырех часов. В ходе пресс-конференции обсуждались вопросы зарплат, пенсий, армии, здравоохранения, регионов, международных отношений, климатических изменений, мусора, спортивных скандалов и многое другое. Всего на пресс-конференции прозвучал 71 вопрос.
Портал Delfi следил за общением Владимира Путина с журналистами и сделал выжимку самых актуальных тем.
- 1. Путин — о сокращении Россией вредных выбросов
- 2. Путин — о старом советском наследии
- 3. Путин — о реализации мусорной реформы в России
- 4. Путин — о действующей в России модели здравохранения
- 5. Путин — об отстранении российских спортсменов от крупных турниров
- 6. Путин — о Зеленском и проблеме Донбасса
- 7. Путин — о том, будет ли "газовая война"
- 8. Путин — о захоронении тела Ленина
- 9. Путин — об импичменте Трампа
- 10. Путин — о новых санкциях США против России
- 11. Путин — о ходе расследования дела Голунова
- 12. Путин — о попытках приравнять тоталитаризм к нацизму
- 13. Путин — о важнейшем направлении развития России
- 14. Путин — о проблеме больных детей
- 15. Путин — о важнейшем направлении развития России
- 16. Путин — о скандале вокруг убийства Зелимхана Хангошвили в Берлине
- 17. Путин — о конфликте в Ливии
- 18. Путин — о миграции
- 19. Путин — о том, есть ли в России политическая конкуренция
- 20. Путин — об оценке своей роли в мировой истории