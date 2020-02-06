Трамп счел процедуру импичмента "адом"

Президент США Дональд Трамп назвал процедуру импичмента "адом", через который он прошел. Об этом сообщает CBS News.

По словам американского лидера, так называемая "охота на ведьм" против него стартовала еще тогда, когда он заявил о намерении баллотироваться в президенты США.

"Мы прошли через ад несправедливо, мы не сделали ничего плохого", — заключил Трамп.

До этого Сенат США оправдал Трампа по двум статьям обвинения на процессе по импичменту.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.