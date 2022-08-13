Трамп, секретные материалы и закон о шпионаже. ФБР изъяло в поместье экс-президента 20 коробок с документами

В ходе обыска, проведенного в поместье бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде, ФБР изъяло множество документов, в том числе совершенно секретные материалы. Как сообщают американские журналисты, правоохранительные органы ведут расследование на основании Закона о шпионаже, однако это не означает, что Трампа подозревают в работе на другие страны.

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Как следует из судебного ордера, обнародованного в пятницу, сотрудники ФБР изъяли 11 комплектов документов, среди которых четыре файла с документами повышенной секретности, три — с пометкой "секретно" и три — с конфиденциальной информацией.

Некоторые документы помечены как "TS/SCI", что означает информацию, распространение которой может нанести серьезный ущерб национальной безопасности США.

В ордере указано, что агенты ФБР в том числе расследуют возможные нарушения Закона о шпионаже. Издание Politico пишет, что этот акт касается не только правонарушений, связанных с тайным сбором информации для разведслужб других государств; он также квалифицирует как преступление отказ вернуть документы, представляющие важность для безопасности страны.

Сам Трамп, находясь у власти, ужесточил наказание за подобные правонарушения, и теперь они караются тюремным сроком до пяти лет.

Трамп утверждает, что изъятые у него документы уже давно были рассекречены и не представляют угрозы.

Это первый случай, когда в доме экс-президента США был проведен обыск в рамках уголовного расследования.

Поместье Дональда Трампа "Мар-а-Лаго" расположено в Палм-Бич, штат Флорида.

Что в изъятых документах?

Список изъятых у Трампа предметов стал известен накануне из предоставленного судом семистраничного отчета о результатах обыска.

Кроме секретных файлов, в нем значатся более 20 коробок с различными вещами, папка с фотографиями, написанная от руки записка, содержание которой не раскрывается, материалы с некой информацией о президенте Франции и письмо о помиловании, написанное от имени давнего союзника Трампа Роджера Стоуна.

Стоун — лоббист и политический консультант Республиканской партии. Он был арестован в январе 2019 года в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по обвинению в сотрудничестве с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем и их совместной деятельности по дискредитации соперницы Трампа в борьбе за пост президента Хиллари Клинтон.

Адвокат Стоуна уже заявил, что ни ему, ни его клиенту ничего не известно ни о каком прошении о помиловании, якобы найденном на вилле Трампа.

В судебном ордере отмечено, что обыск в поместье "Мар-а-Лаго" проходил, в частности, в деловом крыле комплекса, известном как "офис 45" (Трамп — 45-й президент США — Ред.), и в складских помещениях. Сотрудники ФБР не обыскивали жилую часть поместья, включая гостевые комнаты и апартаменты обслуживающего персонала.

Ранее министерство юстиции США обратилось в суд Флориды с просьбой как можно скорее обнародовать результаты обыска, что является исключительным в ситуации незавершенного расследования.

Сам Трамп заявил ранее, что хоть он и считает обыск политически мотивированным фарсом, он не имеет ничего против разглашения деталей и даже готов сам настаивать на этом.

Сам рассекретил, сам вывез

Накануне офис Дональда Трампа выпустил заявление, в котором говорится, что изъятые документы были рассекречены им самим, когда он занимал пост президента США и обладал соответствующими полномочиями.

"[У президента Трампа] был специальный приказ, в котором было указано, что документы, вывезенные из Овального кабинета и доставленные в резиденцию, считаются рассекреченными. Право засекречивать и рассекречивать документы принадлежит исключительно президенту Соединенных Штатов", — говорится в заявлении.

"Абсурдно считать, что для рассекречивания документов необходимо одобрение какого-то бумажного бюрократа, наделенного соответствующими полномочиями самим же президентом", — также сказано в сообщении.

По словам экспертов в области права, пока неясно, насколько весомыми эти аргументы будут для суда.

"Президент может рассекречивать информацию, но для этого должна быть соблюдена процедура, — говорит юрист Том Дюпри, ранее работавший в минюсте США. — Должны быть заполнены анкеты, надлежащим образом оформлена авторизация. Нельзя просто сказать, что какие-то документы больше не секретны. Это целый процесс, и пока неясно, был ли он в данном случае соблюден".

Политическое устранение?

Пресс-секретарь Трампа Тейлор Будович заявил, что преследование Трампа проходит под чутким руководством администрации Джо Байдена, но фокус с обыском не удался. Он обвинил Белый дом в распространении лжи и инсинуаций и превышении полномочий в попытках дискредитировать главного политического оппонента нынешней власти.

Консервативные союзники Трампа также осудили обыск в резиденции как политически мотивированный шаг, поскольку бывший президент не исключает участия в борьбе за Белый дом в 2024 году.

Правоохранительные органы по всей стране отслеживают онлайн-угрозы в адрес агентов ФБР и государственных деятелей, которых связывают с обыском.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд, лично подписавший ордер на обыск на "Мар-а-Лаго" выступил в защиту спецслужб, назвав их преданными патриотами, защищающими интересы общества. "Я не буду молча наблюдать, как их честность и чувство долга подвергаются несправедливым нападкам", — заявил Гарланд.

Расследование в отношении Дональда Трампа:

Январь 2022: Сотрудники Национального архива США забирают из поместья "Мар-а-Лаго" 15 коробок с материалами, напрямую связанными с работой Белого дома. По их словам, некоторые документы, относящиеся к последнему периоду правления Дональда Трампа, были разорваны.

Февраль: Появляются сообщения, что в тайнике в "Мар-а-Лаго" находятся секретные файлы. Национальный архив обращается в министерство юстиции с просьбой провести расследование.

Апрель: СМИ США сообщают, что ФБР начало предварительное расследование.

3 июня: Высокопоставленный чиновник минюста и три агента ФБР отправляются в "Мар-а-Лаго" обследовать подвальное помещение. Трамп принимает их весьма миролюбиво.

8 июня: Сообщается, что федеральные следователи написали помощнику Трампа письмо с просьбой сменить замок на помещении, где хранятся интересующие спецслужбы предметы, на более надежный. Трамп отвечает, что просьба выполнена.

22 июня: В адрес "Организации Трампа" приходит повестка в минюст, поводом для которой, как сообщается, стали видеозаписи с камер видеонаблюдения из "Мар-а-Лаго".