Трамп снял ограничения на въезд в США из Европы, Байден не согласился

Согласно указу Трампа, с 26 января для жителей большинства европейских стран и Бразилии вновь возможен въезд в США. Впрочем, администрация Байдена снимать ограничения не намерена.

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Действующий президент США Дональд Трамп в понедельник, 18 января, подписал указ, который отменяет ограничения на въезд в страну из шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. Въезжающие в США должны предоставить негативный тест на Covid-19. Согласно указу, новые правила должны вступить в силу 26 января.

В то же время пресс-секретарь нового президента США Джо Байдена Джен Псаки заявила, что его администрация не намерена снимать ограничения 26 января. Напротив, планируется усилить меры в отношении международных поездок, чтобы сдержать распространение Covid-19, подчеркнула Псаки. Инаугурация Джо Байдена состоится 20 января.

With the pandemic worsening, and more contagious variants emerging around the world, this is not the time to be lifting restrictions on international travel. — Jen Psaki (@jrpsaki) January 19, 2021



Запрет на въезд в США из Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии, Бразилии, Китая и Ирана был введен в марте 2020 года в связи со стремительным ухудшением эпидемиологической обстановки.

США находятся на первом месте по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. На утро вторника, 19 января, в стране зафиксировано 24,6 млн случаев заболевания. Более 408 тысяч человек скончались от последствий Covid-19, выздоровело 14,5 млн заболевших.