Трамп сообщил, что в США разрабатывают супер-ракету, которая в 17 раз превысит скорость звука

Американский президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что США в данный момент ведут работу над ракетой, которая будет летать в 17 раз быстрее, чем имеющиеся сейчас ракеты, сообщает NBC News.

"Мы называем ее "супер-пупер" ракетой. И я слышал, что она в 17 раз быстрее, чем те, что есть сейчас", — сказал Трамп в Белом доме на встрече с командованием Космическими силами во время презентации флага этого рода войск. Трамп подписал закон об учреждении космических сил в декабре 2019 года.

По его словам, в то же время Россия располагает ракетами в 5 раз быстрее обычных, а Китай ведет разработки над ракетами, способными двигаться в 5-6 раз быстрее, чем имеющиеся модели. Не уточнив, какие именно ракеты он имеет в виду, Трамп подчеркнул, что разрабатываемая США ракета является самой быстрой в мире.

При этом он подчеркнул, что США не имеют иного выхода ввиду наличия у них "соперников".

В начале февраля этого года стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает в 2021 финансовом году потратить $3,2 млрд на продолжение разработки гиперзвуковых ракет.

Во второй половине марта Пентагон объявил об успешном испытании на Гавайских островах ракеты, способной двигаться со скоростью в несколько раз больше скорости звука.