Трамп "сплел паутину лжи". Байден выступил с жесткой речью в годовщину штурма Капитолия

Президент США Джо Байден, выступая в годовщину штурма вашингтонского Капитолия сторонниками Дональда Трампа, резко раскритиковал своего предшественника, обвинив его в попытке саботировать результаты президентских выборов 2020 года. 6 января, ровно год спустя после того, как сторонники Трампа ворвались в Капитолий и разгромили его, в Вашингтоне пройдет серия траурных мероприятий, организованных демократами. Свои акции проведут и сторонники Трампа.

Джо Байден, вспоминая события начала 2021-го, обрушился на Дональда Трампа со шквалом критики. Пошедших на штурм Капитолия сторонников Трампа он назвал "яростной толпой" и обвинил предыдущего президента в том, что он спровоцировал их на насильственные действия с помощью лжи.

Комментаторы отмечают, что нынешняя речь Байдена в корне отличалась от того, что он говорил год назад, в день попытки захвата Капитолия. Тогда Байден обещал объединить нацию, но год спустя становится очевидно, что объединения не произошло.

Тон президентской речи был беспрецедентно жестким. Он назвал Трампа первым в истории США лидером, который, не приняв результаты выборов, попытался узурпировать власть, вопреки волеизъявлению американцев.

Дональд Трамп — не просто бывший президент, сказал Байден.

"Он бывший президент, побежденный с разницей в семь миллионов голосов в результате свободных и честных выборов", — добавил нынешний лидер США.

"Бывший президент США сплел паутину лжи о выборах 2020 года. Он поступил так, потому что ставит власть выше принципов, потому что считает собственные интересы выше интересов его страны, интересов Америки, потому что его уязвленное самолюбие значит для него больше, чем наша демократия или наша конституция. Он не может смириться с тем, что проиграл", — заявил Байден.

В своей речи он демонстративно избегал упоминания имени Трампа, вместо этого более десятка раз назвав его "бывшим президентом".

После поражения на выборах 2020 года Трамп долгое время настаивал, что голосование было нечестным, и на самом деле должен был победить он. Байден в своей нынешней реч назвал это попытками распространить "большую ложь" о выборах. "Правда в том, что ни одни выборы […] в истории США не анализировали и не подсчитывали так тщательно, как эти", — сказал Байден.

На своем первом митинге после проигрыша Трамп два часа проговорил о себе и своей "украденной победе".

Штурм Капитолия сторонниками Трампа произошел примерно через месяц такой агитации. Побежденный президент выступал перед своими раздосадованными сторонниками в Вашингтоне, на митинге под названием "Спасем Америку".

За два часа до начала совместного заседания сената и Палаты представителей, на котором должна была быть официально сертифицирована победа Джо Байдена, Трамп выступил перед своими сторонниками, призвав их выйти к Капитолию и поддержать законодателей-республиканцев, которые намеревались опротестовать результаты президентских выборов.

Трамп обещал сам пойти к Капитолию, но не пошел. Его сторонники же ворвались в здание, невзирая на полицию, и разгромили его. В результате погибли пять человек — один полицейский и четверо сторонников Трампа.

"Они прошли туда не из патриотизма и не из принципа, — сказал о сторонниках Трампа Байден. — Они служили не Америке, а одному человеку".

Президент вновь повторил один из пунктов своей предвыборной платформы — Америкам находится на перекрестке между демократией и автократией.

Трамп олицетворяет автократическую Америку, заявил Байден. "Это не то, чем мы являемся. Мы никогда такими не были. И никогда, никогда не должны стать", — заявил президент.

"Они держат нож у горла американской демократии", — добавил Байден, говоря о сторонниках бывшего президента. Политики сегодня "борются за душу Америки", резюмировал он.

Дональд Трамп вскоре после речи Байдена выпустил собственное гневное обращение, в котором обвинил своего оппонента почти в том же самом, в чем Байден обвинил его.

"Байден воспользовался моим именем, чтобы еще сильнее разделить Америку", — заявил Трамп, назвав выступление президента "политическим театром".

Он, впрочем, продолжил настаивать, что "большой ложью" были именно результаты позапрошлогодних выборов.

"Демократы хотят завладеть этим днем, шестым января, чтобы подогревать страхи и разделять американский народ", — добавил Трамп.

Демократы запланировали на 6 января ряд памятных мероприятий. Они проведут молитвы и минуту молчания в нижней палате Конгресса, а потом лидеры демократов и республиканцев в обеих палатах Конгресса проведут дискуссию о произошедшем с ведущими историками.

Трамп — не единственный, кто обвиняет демократов в попытке политизировать память о штурме Капитолия. В этом же обвинил Байдена видный республиканец Линдси Грэм в "Твиттере", почему-то предположив, что речь президента показывали в Афганистане.

What brazen politicization of January 6 by President Biden.

I wonder if the Taliban who now rule Afghanistan with al-Qaeda elements present, contrary to President Biden’s beliefs, are allowing this speech to be carried?