Трамп: Сулеймани следовало устранить много лет назад

В Госдепартаменте США назвали ликвидацию Сулеймани ответом на угрозу американцам, а президент Дональд Трамп заявил, что генерал планировал новые убийства, и устранить его "следовало много лет назад".

США назвали атаку на командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани "оборонительной мерой". Соответствующая оценка содержится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус, обнародованном в пятницу, 3 января. Ее комментарий последовал за телефонной беседой американского госсекретаря Майкла Помпео и главы МИД Германии Хайко Маса.

По словам Ортагус, президент США Дональд Трамп принял решение "предпринять оборонительную меру с целью ликвидации Касема Сулеймани в ответ на непосредственную угрозу жизням американцев". Майкл Помпео поблагодарил Хайко Маса за недавние заявления Германии, "в которых выражалась обеспокоенность по поводу продолжающихся военных провокаций иранского режима, и дал понять, что Соединенные Штаты по-прежнему остаются приверженными деэскалации" в ближневосточном регионе, говорится в заявлении Ортагус.

После воздушного удара Помпео также созвонился с главой МИД Великобритании Домиником Раабом и его китайским коллегой Ваном И.

Сам Трамп написал в своем Twitter, что Сулеймани несет ответственность за убийства "тысяч американцев", а также "миллионов людей", в том числе участников протестов в Иране. По словам президента США, Сулеймани планировал новые убийства, и его "следовало устранить много лет назад".