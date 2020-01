Трамп: Сулеймани следовало устранить много лет назад

В Госдепартаменте США назвали ликвидацию Сулеймани ответом на угрозу американцам, а президент Дональд Трамп заявил, что генерал планировал новые убийства, и устранить его "следовало много лет назад".

США назвали атаку на командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани "оборонительной мерой". Соответствующая оценка содержится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус, обнародованном в пятницу, 3 января. Ее комментарий последовал за телефонной беседой американского госсекретаря Майкла Помпео и главы МИД Германии Хайко Маса.

По словам Ортагус, президент США Дональд Трамп принял решение "предпринять оборонительную меру с целью ликвидации Касема Сулеймани в ответ на непосредственную угрозу жизням американцев". Майкл Помпео поблагодарил Хайко Маса за недавние заявления Германии, "в которых выражалась обеспокоенность по поводу продолжающихся военных провокаций иранского режима, и дал понять, что Соединенные Штаты по-прежнему остаются приверженными деэскалации" в ближневосточном регионе, говорится в заявлении Ортагус.

После воздушного удара Помпео также созвонился с главой МИД Великобритании Домиником Раабом и его китайским коллегой Ваном И.

Сам Трамп написал в своем Twitter, что Сулеймани несет ответственность за убийства "тысяч американцев", а также "миллионов людей", в том числе участников протестов в Иране. По словам президента США, Сулеймани планировал новые убийства, и его "следовало устранить много лет назад".

General Qassem Soleimani has killed or badly wounded thousands of Americans over an extended period of time, and was plotting to kill many more…but got caught! He was directly and indirectly responsible for the death of millions of people, including the recent large number….