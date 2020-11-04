Трамп существенно сократил разрыв с Байденом по числу голосов выборщиков
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Действующий президент США Дональд Трамп существенно сократил разрыв со своим соперником демократом Джо Байденом по предварительному числу голосов выборщиков, следует из прогноза телеканала Fox News.

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Согласно нему, Трамп пока набирает 204 голосов выборщиков, Байден — 223. Для сравнения, ранее прогнозируемый разрыв составлял 148 к 223.

В ключевых штатах, в которых подсчитали более половины голосов, сложилась следующая ситуация:

Трампа поддержали в Техасе (38 выборщиков), Флориде (29), Огайо (18), Джорджии (16), Северной Каролине (15), Висконсине (10) и Айове (6);
Байдена — в Аризоне (11), Висконсине и Миннесоте (по 10).

Основная борьба разворачивается в шести штатах: Северной Каролине, Джорджии, Техасе, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Там серьезного преимущества нет ни у одного из кандидатов.

В Огайо, который являлся одним из колеблющихся штатов, Fox News отдает победу Трампу. После подсчета 94% голосов у действующего президента там 53,4%, у Байдена 45,2%. В Айове после подсчета 93% у Трампа 52,9%, у Байдена 45,4%.

Агентство Bloomberg со ссылкой на госсекретаря Мичигана сообщает, что окончательные результаты из этого штата можно будет ожидать ближе к вечеру среды. После подсчета 50% голосов там лидирует Трамп. У него 54,3%, у Байдена 43,5%.

В Аризоне, где четыре года назад победил Трамп, лидерство захватил Байден (53,6% поддержки после подсчета 73% голосов) В остальных колеблющихся штатах небольшой перевес у действующего президента.

Во Флориде после подсчета 98% голосов лидирует Трамп. У него 51,3%, у Байдена — 47,8%.

Байден прогнозируемо лидирует в Калифорнии, которая дает 55 выборщиков. В этом традиционно голосующем за демократов штате его поддержали более 65% избирателей (после подсчета 12% голосов). В столице США Вашингтоне по итогам подсчета более 50% голосов ожидаемо лидирует Байден. Преимущество колоссальное — 92% против 5,9%. В штате Нью-Йорк Байдена поддержали 55,1, Трама 43,6%.

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