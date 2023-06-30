Трамп: Украине, возможно, придется уступить часть территорий России, чтобы остановить войну

Президент России Владимир Путин был "несколько ослаблен" прерванным мятежом и сейчас настало время для США попытаться выступить посредником в мирных переговорах между РФ и Украиной, заявил в интервью агентству Reuters экс-президент США Дональд Трамп.

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"Я хочу, чтобы люди перестали умирать из-за этой нелепой войны", — сказал Трамп.

Трамп не исключил, что Киеву, возможно, придется уступить часть территории России, чтобы остановить войну, которая началась с вторжения российских войск в Украину 16 месяцев назад. По его словам, все "было бы предметом переговоров", если бы он был президентом, но украинцы, которые боролись за защиту своей родины, "заслужили большой похвалы".

"Я думаю, что у них будет право оставить себе большую часть того, что они заработали, и я думаю, что Россия тоже согласится на это. Нужен посредник или переговорщик, а у нас его сейчас нет", — заявил Трамп.

Президент США Джо Байден и союзники по НАТО хотят, чтобы Россия ушла с оккупированных территорий Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году предложил мирный план из 10 пунктов, предусматривающий вывод всех войск РФ с территории Украины.

"Я думаю, что самое главное, что США должны сделать прямо сейчас, — это заключить мир — объединить Россию и Украину и заключить мир. Вы можете это сделать. Настало время сделать это, собрать две стороны вместе, чтобы добиться мира", — подчеркнул Трамп.

По мнению Трампа, в результате попытки мятежа ЧВК "Вагнер" и ее лидера Евгения Пригожина авторитет Путина пострадал.

"Можно сказать, что он (Путин) все еще там, он все еще силен, но он определенно, я бы сказал, несколько ослаблен, по крайней мере, в сознании многих людей", — сказал он.

Если Путин не останется у власти в России, неясно, кто его сменит, и альтернатива "может быть лучше, а может быть намного хуже", заявил экс-президент США.