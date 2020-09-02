Трамп в Кеноше назвал мэра города "дураком, поддержавшим анархистов"

Президент США Дональд Трамп назвал дураком мэра города Кеноша демократа Джона Антарамяна, обвинив его в том, что тот защищает "радикальных анархистов".

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Направляясь в Кеношу, Трамп заявил, что этот город в штате Висконсин был бы сожжен дотла, если бы он не послал туда подразделения Национальной гвардии.

"Люди видят, что случилось, и поверить не могут, что такое происходит в нашей стране. Я тоже поверить в это не могу", — сказал Трамп, поднимаясь на борт президентского авиалайнера.

"Закон и порядок"

Дональд Трамп во вторник прилетел в Кеношу несмотря на призывы этого не делать.

Город с 23 по 27 августа был охвачен массовыми беспорядками из-за ранения белым полицейским 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка.

Закон и порядок — центральная тема кампании по переизбранию Трампа на второй срок. Действующий президент регулярно обвиняет губернаторов и мэров-демократов в попустительстве и анархии.

В понедельник он и его соперник на выборах Джо Байден обменялись выпадами: Трамп заявил, что в случае избрания Байдена американцы не будут чувствовать себя в безопасности, тот парировал, что именно политика и слова Трампа провоцируют волнения.

В Кеноше президент встретится с местными полицейскими и национальными гвардейцами, которые, по его словам, хорошо поработали, и осмотрит объекты, поврежденные в ходе беспорядков.

Разговор с родными Блейка не состоится, потому что они пожелали общаться с президентом в присутствии своих адвокатов.

Губернатор штата демократ Тони Эверс призвал Трампа не приезжать в Кеношу, так как считает, что его визит "не будет способствовать заживлению ран".

Висконсин — один из 14 "колеблющихся штатов", где фактически решается судьба президентских выборов. В 2016 году Трамп победил там с минимальным перевесом. Теперь, согласно опросам, в Висконсине с небольшим преимуществом лидирует Байден.

Что случилось в Кеноше?

23 августа наряд полиции прибыл по телефонному вызову в связи с домашним конфликтом. Джейкоб Блейк оказал неповиновение при задержании, белый полицейский Рустен Шишки открыл огонь, одна из пуль перебила Блейку позвоночник. Он находится в больнице и может навсегда остаться парализованным.

Шишки и его напарник отстранены от работы до конца расследования.

В тот же день в Кеноше начались выступления под лозунгом движения "Жизни черных имеют значение", сопровождавшиеся грабежами и поджогами.

Губернатор направил в город 500 национальных гвардейцев, а минюст США — свыше 200 агентов ФБР и федеральных маршалов.

Стихийно возникли вооруженные дружины по охране собственности. Поздно вечером во вторник участник одной из них, 17-летний Кайл Риттенхаус, приехавший из соседнего штата Иллинойс, застрелил двоих и ранил еще одного участника демонстрации в поддержку равноправия. Против него возбуждено уголовное дело.

Обстоятельства инцидента не до конца ясны. На видео, размещенном в соцсетях, видно, что несколько человек гнались за мужчиной с винтовкой, тот упал и начал отстреливаться.

Дональд Трамп во вторник предположил, что Риттенхаус был вынужден защищаться.

"Я думаю, он угодил в беду, его могли убить", — сказал президент журналистам накануне отъезда в Кеношу.

Хотя Джо Байден в понедельник заявил, что бунтовщиков и грабителей следует привлекать к ответственности, Дональд Трамп продолжает обвинять его в "моральной поддержке вандалов".

Отец Джейкоба Блейка в интервью Си-эн-эн в ответ на вопрос о несостоявшейся встрече с Трампом сказал, что политика его не интересует, а волнует исключительно состояние его сына. Он также заявил, что его семья получает угрозы, и что его младший сын был вынужден обратиться за медицинской помощью из-за депрессии.

Что происходит в Портленде

Еще одной "горячей точкой" США является Портленд, штат Орегон, где волнения спорадически вспыхивают с конца мая, когда от рук белых полицейских в штате Миннесота погиб афроамериканец Джордж Флойд.

В ночь с субботы на воскресенье в ходе столкновения между правыми и левыми демонстрантами там был застрелен 39-летний Аарон Даниэльсон. В убийстве подозревается мужчина, имя которого пока не разглашается. Известно лишь, что он называет себя антифашистом.

На вопрос, как он относится к тому факту, что его сторонники в Портленде обстреливали оппонентов баллончиками с краской, президент ответил: "Краска — не пули".

Посетить Портленд, в отличие от Кеноши, Дональд Трамп пока не планирует. Наблюдатели объясняют это тем, что в Висконсине идет борьба за каждый голос, а в Орегоне победа демократов практически гарантирована.

Еще одно ЧП случилось в понедельник вечером в южном пригороде Лос-Анджелеса. Полицейские застрелили мужчину-афроамериканца в возрасте от 30 до 40 лет, который ехал на мотоцикле, нарушая правила.

Представители полиции заявили, что он пытался скрыться, когда его настигли, ударил сотрудника и имел при себе пистолет.