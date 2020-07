Трамп: в США число случаев Covid-19 растет из-за лучшего в мире тестирования

Президент США Дональд Трамп заявил, что рост новых случаев регистрации Covid-19 в США наблюдается из-за того, что американское тестирование на инфекцию является самым лучшим и самым масштабным. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Наше тестирование такое масштабное и хорошее, намного более масштабное и лучшее, чем в любой другой стране", — написал Трамп.

По его словам, хорошей новостью является также то, что уровень смертности в стране падает.

Согласно последним данным, в США за сутки медики обнаружили более 50 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зафиксировано более 2,5 млн зараженных инфекцией.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь Covid-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

There is a rise in Coronavirus cases because our testing is so massive and so good, far bigger and better than any other country. This is great news, but even better news is that death, and the death rate, is DOWN. Also, younger people, who get better much easier and faster!