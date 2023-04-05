Трамп в суде: какие выводы напрашиваются после первого заседания

Корреспондент "Би-би-си" в Северной Америке Энтони Зуркер рассказывает, как будет развиваться дело против бывшего президента США и почему в нем не стоит ждать новых откровений.



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Первый день выступления Дональда Трампа в суде был драматичным и историческим — но то, что мы узнали о предъявленных ему уголовных обвинениях, вряд ли изменит отношение к происходящему.

Чуть более двух недель назад бывший президент США предсказал, что вскоре прокуроры Нью-Йорка предъявят ему обвинения. Все, включая самого Трампа, ожидали, что же будет сказано в обвинительном заключении.

Выяснилось, однако, что основные контуры дела против бывшего президента отражают то, что уже широко обсуждалось.

В обвинительном заключении, состоящем из 34 пунктов, речь идет о выплате денег за подлог порнозвезде Сторми Дэниелс. Обвинений в преступном сговоре Трампу не предъявили. Большое жюри не нашло каких-либо новых преступлений, о которых не сообщалось бы до оглашения обвинительного заключения. Дело не расширили.

Когда Трамп проснулся утром во вторник, все карты уже были на столе. Дело против него — это именно то, что мы ожидали, даже если некоторые его детали — то, что по мнению прокуроров, можно считать попыткой влияния на исход выборов — обнаружились позже.

Можно предположить, что линии защиты и обвинения, формировавшиеся в последние дни, будут только крепнуть. Республиканцы, довольно единодушно поддержавшие Трампа, когда он написал в соцсетях, что обвинение не за горами, по-прежнему будут едины.

Даже сенатор от штата Юта Митт Ромни, голосовавший за импичмент Трампу во время двух судебных процессов по этому делу, опубликовал заявление, в котором говорится, что прокурор Элвин Брэгг "докатился до уголовного обвинения в тяжком преступлении, чтобы соответствовать политической повестке дня".

"Превышение полномочий прокурора создает опасный прецедент уголовного преследования политических оппонентов и подрывает веру общества в нашу систему правосудия", — сказал он.

Демократы на нынешнем этапе могут последовать примеру президента Джо Байдена и хранить молчание. Возможно, они предпочтут не ввязываться в судебное преследование, которое в данный момент может скорее сплотить республиканцев, чем повредить политическому положению бывшего президента.

Выступая с каменным лицом на камеру в здании суда, Трамп не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях. Но в социальных сетях и в череде электронных писем по сбору средств в течение дня он, похоже, был готов настойчиво продолжать гнуть свою линию, по-видимому, считая это своим преимуществом.

Ранее он неоднократно допускал нападки на Брэгга и команду обвинителей Нью-Йорка — вплоть до того, что председательствующий на процессе судья Хуан Мерчан предупредил бывшего президента о недопустимости дальнейших подстрекательских высказываний.

Трамп также поставил под сомнение беспристрастность самого судьи Мерчана и призвал перенести дело из Манхэттена на Статен-Айленд, где среди присяжных может оказаться больше сторонников бывшего президента. Ожидается, что его адвокаты также подадут ходатайства о снятии обвинений до того, как дело дойдет до суда.

Хотя Трамп может считать это дело против него слабым и неопасным, его юридические проблемы не ограничиваются одним Нью-Йорком.

Специальный федеральный прокурор и окружной прокурор штата Джорджия проводят собственные расследования в отношении бывшего президента, и теперь они могут выдвинуть свои обвинения без оглядки на историческое бремя, легшее на плечи прокурора Брэгга.

В США уже случались и громкие национальные юридические драмы, и политические кампании с высокими ставками.

Теперь у американской общественности есть и то, и другое одновременно, также как и перспектива, что этим дело не закончится. Предстоящие месяцы обещают быть ярким сочетанием юридических маневров, судебных заседаний и предвыборных мероприятий.

Наверно, это и не должно удивлять, раз уж Трамп — первый американский президент в стиле реалити-шоу, — взял за правило нарушать политические традиции и приличия и делает это уже более восьми лет.

Судья Мерчан запретил телевизионным камерам снимать предъявление обвинения Трампу, опасаясь, что этот процесс превратится в цирк. Но за пределами здания суда, где сторонники и критики бывшего президента обменивались нелестными мнениями и размахивали плакатами перед толпой собравшихся журналистов, цирк был в самом разгаре.