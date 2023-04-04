Трамп в суде Манхэттена отверг все обвинения в финансовых махинациях

Бывший президент США Дональд Трамп в уголовном суд Манхэттена в Нью-Йорке отверг все выдвинутые против него обвинения в финансовых махинациях по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс. Всего обвинения были предъявлены по 34 пунктам.

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После прибытия в суд Трамп сдался властям и был формально заключен под стражу до предъявления обвинений. Это стандартная процедура в подобных случаях — в момент ареста обычно надевают наручники (и зачитывают права), но для экс-президента, скорее всего, сделали исключение. У Трампа также могли взять отпечатки пальцев и сфотографировать для дела.

Через полчаса после прибытия в суд Трамп поднялся в зал заседаний на 15 этаже, где проходило слушание. Еще примерно через час он покинул здание суда и отправился в поместье Мар-а-Лаго во Флориде, где, как ожидается, он выступит перед своими сторонниками.

Перед приездом в суд Трамп опубликовал короткое заявление в своей соцсети Truth Social. "Направляюсь в Нижний Манхэттен, в здание суда. Это кажется таким сюрреалистичным — вот это да, они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке", — заявил он.

Трамп приехал в суд в кортеже из десятка машин и с охраной, которые положены ему как бывшему президенту.

Кортеж Трампа прибыл в суд из Трамп-тауэр, куда экс-президент приехал из Флориды накануне. Возле суда собрались многочисленные сторонники и противники Трампа, а также журналисты; прилегающая территория была оцеплена полицией и сотрудниками Секретной службы, которая охраняет Трампа.

Несмотря на многочисленные запросы и интерес со стороны журналистов, суд не разрешил вести прямую трансляцию из зала заседаний, позволив фотографам лишь сделать несколько снимков перед началом слушаний.

Трамп также не выступил перед собравшимися возле суда, как предполагали некоторые СМИ, но он может сделать это после выхода из здания или уже во Флориде, куда он планирует вернуться во вторник вечером.

Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого будет открыто уголовное дело.

Расследование в отношении Трампа касается выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс.

Согласно материалам дела, перед выборами 2016 года Трамп через адвоката выплатил Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о сексе с ним.

Сама по себе эта выплата незаконной не была, но Трамп и его адвокат оформили ее как плату первого второму за юридические услуги, а это в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчетности и наказуемо в уголовном порядке.

Адвокат Майкл Коэн в 2018 году получил за это три года тюрьмы, но Трампу, занимавшему тогда пост президента, официальных обвинений не предъявляли.

Трамп категорически отрицает, что у него был секс со Сторми Дэниэлс. Он называет свое преследование политическим и утверждает, что разбирательство в суде Манхэттена не может быть справедливым.

Подробности обвинений

Как говорится в документах, которые были обнародованы после заседания, Дональд Трамп обвиняется в фальсификации деловой документации с целью сокрытия порочащей информации и незаконной деятельности от американских избирателей до и после выборов 2016 года.

Во время выборов, на которых Трамп одержал победу, были зафикированы попытки выявить, приобрести и похоронить негативную информацию о нем и повысить его электоральные перспективы. Затем экс-президент приложил немало усилий, чтобы скрыть эти действия, а также пытался нарушить законы штата и федеральные законы о выборах.

Согласно обвинительному заключению, в общей сложности окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг предъявил Трампу обвинения по 34 пунктам в фальсификации деловой документации первой степени. Помимо выплат порноактрисе Сторми Дэниэлс, в деле идет речь еще о двух эпизодах.

В одном случае компания American Media Inc. (AMI) заплатила 30 тысяч долларов США бывшему швейцару Трамп-тауэр, который утверждал, что у него есть история о внебрачном ребенке Трампа. В другом случае AMI заплатила 150 тысяч долларов женщине, которая утверждала, что у нее были сексуальные отношения с Трампом.

"В третьем случае — за 12 дней до всеобщих президентских выборов — специальный советник (речь идет о Коэне, который занимал эту должность в Trump Organization — прим. Би-би-си) перевел 130 тысяч долларов адвокату актрисы фильмов для взрослых. Советник, который с тех пор признал себя виновным и отбыл срок в тюрьме за незаконное участие в избирательной кампании, осуществил платеж через подставную корпорацию, финансируемую через банк на Манхэттене", — говорится в документах.

Впоследствии Трамп возместил Коэну расходы посредством чеков, замаскированных под оплату юридических услуг, оказанных в соответствии с несуществующим договором. В общей сложности было выписано 11 чеков, говорится в заключении.

"В деловую документацию Нью-Йорка было внесено 34 ложные записи, чтобы скрыть первоначальный тайный платеж в размере 130 тысяч долларов США. Кроме того, участники схемы предпринимали шаги, искажающие в налоговых целях истинный характер возмещения расходов", — говорится в документах.