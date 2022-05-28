Трамп выступил против ужесточения контроля за оружием после стрельбы в техасской школе

Бывший президент США Дональд Трамп выступил против ужесточения контроля за оборотом оружия после стрельбы в техасской школе, в которой погибли 19 детей. Об этом Трамп заявил на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации (NRA) передает агентство AFP в пятницу, 27 мая.

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"Существование зла в нашем мире — это не повод разоружать законопослушных граждан. Существование зла — одна из лучших причин вооружать законопослушных граждан", — сказал Трамп. По его словам, различные меры контроля над оружием "ничего не сделали для предотвращения произошедшего ужаса".

Бывший президент предложил направить усилия на изменение системы безопасности в школах. "Все мы, республиканцы и демократы, должны объединиться в каждом штате и на каждом уровне правительства, чтобы, наконец, укрепить наши школы и защитить наших детей. Сейчас нам нужна полная перестройка системы безопасности в школах по всей стране", — заявил он.

Говоря о финансировании подобного "капитального ремонта", Трамп упомянул выделение 40 млрд долларов на помощь Украине. "Если США могут отправлять Украине миллиарды, мы можем сделать и это", — сказал Трамп. "Мы потратили триллионы в Ираке и Афганистане и ничего за это не получили. Прежде чем заниматься построением наций по всему миру, мы должны построить безопасные школы для наших детей в нашей стране", — призвал бывший президент.

Массовое убийство в начальной школе

Во вторник, 24 мая, 18-летний старшеклассник пришел в начальную школу Robb Elementary School города Ювалд в штате Техас и открыл стрельбу из полуавтоматической винтовкой AR-15. В результате погибли 22 человека — 19 детей в возрасте от 5 до 11 лет и трое взрослых, включая самого нападавшего, которого застрелили сотрудники полиции.

Нападение стало одним из самых массовых по числу жертв среди подобных нападений на американские школы за всю историю. Всего с начала года в США произошло более 200 случаев массовых убийств с применением огнестрельного оружия, отмечает агентство AFP. После стрельбы в Техасе в США возобновилась дискуссия о необходимости ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия.

"Мы, как нация, должны спросить себя, когда, ради бога, мы собираемся противостоять оружейному лобби? Я сыт этим по горло. Мы должны действовать. И не говорите мне, что мы не можем повлиять на эту бойню", — выступил президент США Джо Байден.

Одной из самых могущественных организаций, лоббирующей свободный оборот оружия, считается как раз NRA, съезд которой проходил в Техасе спустя всего три дня после массового убийства в школе и на котором выступал Трамп, отмечает агентство AFP. На этом фоне от участия в конференции отказались некоторые политики в том числе губернатор Техаса Грег Эбботт.