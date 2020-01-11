Трамп: я спас страну, а Нобелевскую премию дали не мне, а ее лидеру
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Президент Трамп неожиданно заявил, что Нобелевскую премию мира в прошлом году присудили не тому кандидату: она должны была достаться ему.

В чем дело?


"Я сейчас расскажу вам про Нобелевскую премию мира, я вам про нее расскажу. Я заключил сделку, я спас страну, и теперь я слышу, что лидер этой страны получает Нобелевскую премию мира за спасение страны. Я сказал: "А что, я тут, что ли, совсем не при чем?" Ну, вы же знаете, так уж заведено. Но мы-то знаем, и это главное. А я преотвратил большую войну, я предотвратил пару войн", — заявил Трамп, обращаясь к своим сторонникам в штате Огайо.

В четверг в "Твиттере" появилось видео этого выступления.

Про кого он говорит?


Хотя Трамп и не назвал спасенную им страну и имя лауреата Нобелевской премии мира, понятно, что речь идет об Эфиопии и ее премьер-министре Абие Ахмеде Али.

43-летний Ахмед — самый молодой глава государства в Африке. Он вступил в должность в апреле 2018 года, после того как его предшественник ушел в отставку из-за месяцев антиправительственных демонстраций.

Абий Ахмед, придя к власти, развернул в Эфиопии широкие либеральные реформы, которые серьезно потрясли страну, в которой до этого правил жесткий авторитарный режим.

Он освободил из тюрем тысячи оппозиционных активистов и разрешил диссидентам вернуться на родину. Он также дал свободу прессе и назначил женщин на высокие правительственные посты.

В октябре 2019 года Абию Ахмеду Али присудили Нобелевскую премию мира.

За что именно он получил Нобелевскую премию мира?
Норвежский нобелевский комитет наградил Ахмеда за "решительную инициативу, направленную на урегулирование пограничного конфликта с соседней Эритреей".

Эфиопия и Эритрея находились в состоянии пограничной войны с 1998 года.

В течение двадцати лет граница между этими странами была закрыта, из-за чего торговля и встречи членов семей, живущих по разные стороны, были невозможны.

Соглашение о прекращении огня было подписано в 2000-м, но соседние страны по сути дела продолжали воевать вплоть до 2018 года, когда Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афеверки заключили мирный договор.

Помог ли Трамп Эфиопии и Эритрее достигнуть мира?


Не особенно. Влияние США на мирный процесс было минимальным. Скорее, ключевую роль сыграли Объединенные Арабские Эмираты, имеющие большое влияние в регионе, а также Саудовская Аравия.

Когда мирное соглашение было достигнуто, Совбез ООН снял с Эритреи санкции, наложенные в 2009 году.

Почему Трамп высказался сейчас?
Неясно, учитывая, что Нобелевская премия мира была объявлена 11 октября прошлого года, а Ахмед выступил с благодарственной речью в Осло 10 декабря.

Тогда Трамп не передал личных поздравлений лауреату, но его дочь и старший советник Иванка Трамп, а также госсекретарь США Майк Помпео поздравляли Ахмеда.

Ранее Трамп уже заявлял, что заслуживает Нобелевской премии мира- за свои попытки уговорить лидера Северной Кореи Ким Чен Ына отказаться от ядерного оружия.

BBC News Русская служба:

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Нобелевская премия мира Эфиопия
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