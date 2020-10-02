Трамп заразился коронавирусом

Президент США Дональд Трамп сообщил о положительном тесте на Covid-19. Об этом он написал в Twitter.

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Коронавирусом также заразилась его жена Мелания. Трамп написал, что они незамедлительно начнут карантин и восстановительный процесс, пишет портал телеканала "Дождь".

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Президент США Дональд Трамп способен выполнять свои обязанности главы государства в ходе лечения от коронавируса Covid-19, заявил личный врач американского лидера Шон Конли.

"Хочу заверить вас: я рассчитываю, что президент продолжит бесперебойно выполнять свои обязанности во время лечения", - говорится в заявлении Конли, распространенном Белым домом, сообщает Интерфакс.

Конли подчеркнул, что Трамп и его супруга Мелания "чувствуют себя хорошо" после выявления коронавируса, и во время лечения будут находиться в Белом доме. Личный врач Трампа добавил, что команда Белого дома и он сам "будут бдительно следить" за состоянием здоровья Дональда и Мелании Трамп и предоставят им квалифицированную медицинскую помощь.

Ранее в пятницу Трамп сообщил, что у его близкой помощницы Хоуп Хикс подтвердилось заражение коронавирусом. "Ее тест показал положительный результат, я только что услышал об этом. Она очень много работает, много масок, она постоянно носит маски, но у нее положительный результат теста", - рассказал американский лидер в интервью Fox News. После этого, по словам Трампа, он вместе с женой сдал тесты на коронавирус.

Хикс сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями, находилась с Трампом в одном самолете.