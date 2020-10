Трамп заразился коронавирусом

Президент США Дональд Трамп сообщил о положительном тесте на Covid-19. Об этом он написал в Twitter.

Коронавирусом также заразилась его жена Мелания. Трамп написал, что они незамедлительно начнут карантин и восстановительный процесс, пишет портал телеканала "Дождь".

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!