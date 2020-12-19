Трамп защищает Россию в связи с кибератакой в США
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

По мнению президента США, за мощной кибератакой на американские госорганы может стоять Китай, а вовсе не Россия, как заявляет, в частности, госсекретарь Помпео. Трамп уверен, что историю раздули "фейковые СМИ".

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Действующий президент США Дональд Трамп, в отличие от госсекретаря Майка Помпео, не считает, что за масштабной кибератакой на американские правительственные учреждения стоит обязательно Россия, допуская, что это мог быть и Китай. Об этом он написал в субботу, 19 декабря, в своем микроблоге Twitter.

По словам Трампа, "когда что-то происходит", СМИ начинают хором говорить о российском следе, при том что, прежде всего по финансовым причинам, они не обсуждают китайский вариант. "А это возможно", — добавил глава Белого дома.

Президент США преуменьшил опасность нападения. "Кибератака гораздо мощнее в фейковых СМИ, чем на самом деле. Я был подробно проинформирован о случившемся, все под контролем", — уверяет Трамп.

Накануне вечером глава Госдепартамента Майк Помпео возложил на Россию ответственность за масштабную хакерскую атаку, от которой в США пострадали десятки учреждений, аналитических центров и IT-компаний. "Думаю, теперь мы можем довольно четко сказать, что именно русские участвовали в этой акции", — отметил он.

Кибератака на правительственные учреждения и компании в США

14 декабря Вашингтон подтвердил, что объектами масштабной, хорошо подготовленного кибернападения из-за рубежа стали Минфин и Национальное управление по телекоммуникациям и информации (NTIA). Взломав программное обеспечение ряда госорганов США, хакеры могли в течение почти 9 месяцев следить за происходящим на зараженных компьютерах. По данным СМИ, нападение началось не позднее марта.

Управление по кибербезопасности США назвало хакерскую атаку "серьезной опасностью" для американской администрации, властей штатов и коммун, ключевой инфраструктуры и бизнеса. Газеты The Washington Post и The New York Times сообщали о связях хакеров с российскими спецслужбами. Москва опровергла эту информацию.

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Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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