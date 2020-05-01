Президент США Дональд Трамп уверен в том, что источником распространения коронавируса была китайская лаборатория. Однако в американской разведке придерживаются иного мнения. Позиция Трампа может привести к новому витку торговой войны с Китаем. Американская администрация способна ввести дополнительные пошлины на товары из КНР из-за распространения нового коронавируса, но не хотела бы использовать в связи с этим отказ от своих долговых обязательств перед Пекином. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами в Белом доме. Его слова приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, способно ли правительство США отказаться от выполнения своих долговых обязательств перед КНР "в качестве наказания за вирус", Трамп заявил, что может добиться "того же самого" за счет введения пошлин. Он напомнил, что Китай является держателем долговых обязательств США на сумму около $1 трлн.

Он признал, что отказ от части долга "ни к чему хорошему не приведет", и у США есть и другие варианты действий, однако не уточнил, какие именно. "Мы должны защищать доллар, защищать незыблемость доллара, важность доллара", — подчеркнул глава администрации США. По его мнению, американский доллар является "самой главной валютой в мировой истории".

Трамп также заявил, что дальнейшие шаги США в отношении Китая будут во многом определяться итогами рассмотрения обстоятельств распространения нового коронавируса. "Мы сейчас выясняем, как это произошло. Мы должны получить ответ, и он определит, как я буду относиться к Китаю", — сказал президент, заявив, что заключение всеобъемлющей американо-китайской торговой сделки "носит вторичный характер" по отношению к действиям Китая по сдерживанию коронавируса.

По предположению Трампа, вирус, появившийся в Уханьском институте вирусологии, вышел из-под контроля: руководство Китая могло бы сдержать распространение коронавируса, но не сделало этого. При этом президент отказался объяснить, почему он уверен в искусственном происхождении вируса. "Я не могу этого сказать. Мне не разрешено говорить вам это", — сказал президент.

Ранее в четверг аппарат директора Нацразведки объявил, что коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован. Как сказано в заявлении, которое цитирует "Русская служба BBC", разведка согласна с мнением подавляющего большинства ученых, считающих, что вирус возник в естественных условиях, а затем передался человеку.

Как передал ранее в четверг ряд американских СМИ, администрация США приступила к изучению возможности использования против Китая различных мер в связи с пандемией. По выражению газеты The Washington Post, правительство США начало "составлять стратегию применения мер возмездия в отношении Китая".

Среди таких рассматриваемых мер был назван в том числе отказ от части долговых обязательств перед Китаем, попытки ограничения его суверенного иммунитета с целью подачи исков в американских судах и введение санкций.

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн в интервью NBC заявил, что любые требования о выплате компенсаций, выдвигаемые Пекину в связи с коронавирусом, являются нелепыми и представляют собой "политический фарс". "Не существует никакого международного права, которое поддерживало бы обвинения в адрес страны, которая просто-напросто первой сообщила о заболевании", — отметил китайский дипломат. Лэ Юйчэн также выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая". При этом он вновь подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе.

По одной из версий, коронавирус создали в китайской лаборатории как результат попыток Китая превзойти США в наработках по обнаружению вирусов и борьбе с ними. По этой версии, человеку инфекция передалась от летучих мышей, а нулевой пациент затем распространил ее на других людей, находившихся в Ухане. Изначально в сообщениях о вирусе фигурировал рынок морепродуктов: утверждалось, что возложение ответственности на рынок за распространения инфекции было необходимо, чтобы замаскировать вину лаборатории. В ВОЗ заявили, что считают маловероятнымискусственное происхождение вируса.