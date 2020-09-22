Трамп заявил о готовности первым сделать прививку от Covid-19
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности первым пройти вакцинацию от нового типа коронавируса Covid-19 зарубежным препаратом. Об этом сообщила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, трансляция выступления велась в Facebook.

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Он также подчеркнул, что страна готова применять у себя зарубежные вакцины от Covid-19.

Согласно цитате Макинэни, Трампу "все равно" на то, кто будет являться создателем препарата, главное, чтобы вакцина была рабочей.

Глава пресс-службы Белого дома также указала на то, что в администрации американского лидера наиболее перспективной считают разработанную при участии Оксфордского университета вакцину британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли.

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