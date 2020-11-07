Трамп заявил о победе на выборах с "большим перевесом"

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что победил на прошедших 3 ноября выборах. Об этом он написал в Twitter.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Я победил на этих выборах с большим перевесом", — написал Трамп, имея в виду большинство голосов.

I WON THIS ELECTION, BY A LOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

Twitter пометил эту запись президента пометкой о том, что на момент появления твита итоги президентской гонки не были официально подведены. Таким образом социальная сеть помечает все все твиты, в которых говорится о победе одного из кандидатов, пишет РБК.

В США 3 ноября прошли выборы главы государства, результаты еще не определены. Для победы необходимо набрать 270 голосов выборщиков. Кандидат от Демократической партии Джо Байден заявил, что рассчитывает получить более 300 голосов выборщиков.

Действующий президент, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и его штаб заявили, что подсчет голосов шел с нарушениями, и потребовали пересчета в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. Команда Трампа утверждала, что демократы скрывают процедуру обработки бюллетеней от наблюдателей от Республиканской партии.