Трамп заявил о способности Болтона развязать "шестую мировую войну"

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего помощника по нацбезопасности Джона Болтона за планы опубликовать мемуары. Об этом он написал в своем Twitter.

"Если бы я слушал [его советы], у нас бы уже была шестая мировая война", — заявил он, Трамп отметил, что советник "умолял" его о назначении на должность, получил работу, а по увольнении немедленно написал "противную и неправдивую книгу", содержащую сведения о национальной безопасности страны.

Одновременно с этим в Белом доме заявили, что книга Болтона содержит информацию под грифом "совершенно секретно", и публикация мемуаров станет нарушением гостайны, передает ТАСС. В Совете национальной безопасности указали, что чиновник подписывал документы о неразглашении, и без удаления секретной информации книгу публиковать нельзя.

Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре прошлого года. Президент объяснил это "серьезными ошибками", которые допускал советник. В ноябре стало известно о планах Болтона написать мемуары за два миллиона долларов.

Отрывки из книги Болтона опубликованы The New York Times 26 января. По словам экс-помощника президента, в августе 2019-го он шантажировал Украину, требуя помочь с расследованием в отношении сына Джо Байдена. В случае отказа американский лидер грозил лишить Киев финансовой помощи. Отмечается, что как минимум 250 миллионов долларов, обещанных в рамках Инициативы по поддержке безопасности Украины, были разморожены только в сентябре прошлого года.

В начале января Болтон заявил, что готов дать показания в сенате по делу об импичменте. Ранее он отказывался давать показания в палате представителей Конгресса, когда там шли слушания под предводительством демократов.